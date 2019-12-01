La 4T te escucha llega a Jiquilpan para recoger propuestas sobre campo, comercio y servicios: Jesús Mora

La 4T te escucha llega a Jiquilpan para recoger propuestas sobre campo, comercio y servicios: Jesús Mora
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:46:36
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Jiquilpan, Michoacán, 22 de octubre de 2026.— En el encuentro de La 4T te escucha, Jesús Mora, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, llamó a conocer de primera mano las necesidades del campo, los obstáculos de los pequeños negocios y comerciantes, las condiciones de las escuelas y los servicios que requieren las comunidades.

Mora señaló que también es necesario preguntar a las y los jóvenes qué oportunidades buscan y escuchar a quienes consideran que algo debe cambiar. Explicó que estos encuentros abren espacio a propuestas, críticas y desacuerdos para que el trabajo de Morena responda a lo que la gente vive en sus casas y en sus lugares de trabajo.

El dirigente planteó que el segundo piso de la Cuarta Transformación debe conservar los avances, corregir los pendientes y atender nuevas causas. Recordó que las propuestas deben sostenerse en los principios del movimiento: poner primero a quienes menos tienen y ejercer la política sin mentir, robar ni traicionar al pueblo.

Finalmente, Jesús Mora invitó a las y los habitantes de Jiquilpan a participar en la construcción de esas propuestas junto con el coordinador Carlos Torres Piña. Afirmó que La 4T te escucha seguirá recorriendo Michoacán para conocer las prioridades de cada región y darles lugar en la siguiente etapa de la transformación.

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