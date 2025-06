Jiquilpan, con índice delictivo cero: Gerardo Olloqui Estrada

Morelia, Michoacán, a 4 de junio del 2025.- Gerardo Olloqui Estrada, edil de Jiquilpan, Michoacán, descartó que en dicha demarcación exista posibilidad de hallazgo de narcominas, como ha ocurrido en municipios cercanos como Cotija y Los Reyes.

Apuntó que al momento, Jiquilpan cuenta con un índice delictivo cero, sin problemas de extorsión, secuestro o cobro de piso.

"La verdad eso no pasa en Jiquilpan, pasa en Cotija, que es una zona que sí hay complicaciones, nosotros en Jiquilpan no tenemos temas de riesgo, no tenemos problemáticas dentro de nuestro municipio, porque estamos muy tranquilos, hemos trabajado coordinadamente y no estamos permitiendo que pasen acciones como esas", indicó el edil de extracción perredista.

Olloqui Estrada informó que determinó no firmar el mando unificado con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y planificaron su propia estrategia, al momento cuentan con 90 agentes dentro de su corporación policial con un 75 por ciento de ellos certificados.

Agregó que en Jiquilpan cuentan como un cuartel de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, que dijo llegan a tener poca presencia en las calles.

El edil denunció que cuando corporaciones policiales federales salen a rondines, se llegan a presentar casos de abuso de autoridad que incluso se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado.

"Luego cuando hay presencia también preocupan a la gente. El día de ayer me estaban reportando que llegó una persona al hospital de especialidades en Jiquilpan que venía muy golpeado y desgraciadamente manifiesta esa persona, vamos a hacer las averiguaciones, que lo golpearon los mismos soldados", narró el alcalde, quien dijo solicitará a mandos militares a través de la mesa de seguridad que no se comentan abusos contra la población, debido a que no es el único caso presentado en lo que va del año.