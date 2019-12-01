Informa Josué Mejía sobre el balance de su primer año y refrenda una CEDH cercana a las personas

Morelia, Michoacán, 28 de septiembre de 2026.- Al presentar su Primer Informe de Labores al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán (CEDH), el ombudsperson, Josué Mejía, afirmó que el organismo debe ser “constructor de políticas públicas que garanticen el respeto a la dignidad de las personas”.

Señaló que el compromiso de la CEDH es con las personas y con la defensa de sus derechos, por lo que este primer año no representa un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa para consolidar una institución más cercana, profesional, fuerte y, sobre todo, más humana.

Ante el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona; la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Giuliana Bugarini Torres; y diputadas y diputados representantes de las distintas fracciones parlamentarias de la LXXVI Legislatura, Mejía Pineda presentó un recuento de las acciones realizadas por el organismo durante los últimos 12 meses, con énfasis en el fortalecimiento de las tareas de protección, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, así como en la atención a víctimas y grupos de atención prioritaria.

Durante su mensaje, hizo un llamado al Poder Legislativo para avanzar en la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, construir y aprobar una legislación en materia de reclutamiento forzado, así como impulsar una nueva Ley de Derechos Humanos que permita transformar y fortalecer a la Comisión.

Como parte de las acciones para acercar la institución a la población, informó que se realizaron ocho Parlamentos Abiertos en diferentes regiones del estado, con la participación de 2 mil 380 personas, entre ciudadanía, instituciones educativas, autoridades comunales, dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Estos ejercicios permitieron identificar necesidades y propuestas que fueron incorporadas como insumos para la planeación institucional.

Durante el periodo que se informa se realizaron 857 acciones de capacitación y divulgación, lo que representa un incremento de 43 por ciento respecto al año anterior, con 72 mil 782 participaciones en 57 municipios de Michoacán. De manera particular, las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes registraron 49 mil 821 participaciones.

Estas actividades abordaron temas como perspectiva de género, diversidad y no discriminación; derechos de las personas con discapacidad; derechos de niñas, niños y adolescentes; derechos de las personas privadas de la libertad; cultura de paz y prevención de las violencias.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se recibieron mil 355 quejas, frente a las 954 registradas en el periodo anterior, lo que representa un incremento de 42 por ciento. Este aumento refleja una mayor demanda de los servicios de la institución y la necesidad de mantener una atención cercana y accesible para la población.

A través de las Visitadurías Regionales y Auxiliares se proporcionaron 8 mil 90 servicios de atención, entre asesorías, orientaciones, acompañamientos, canalizaciones, gestiones, seguimiento de expedientes y visitas de supervisión. Asimismo, la Comisión emitió 24 medidas cautelares y concluyó 15 recomendaciones por el cumplimiento de los puntos recomendatorios por parte de las autoridades responsables.

La CEDH fortaleció también su presencia territorial, al ampliar su cobertura a 11 espacios de atención mediante nuevas visitadurías auxiliares y puntos de atención en distintas regiones del estado.

De manera paralela, se fortalecieron las áreas especializadas de la Comisión en derechos de niñas, niños y adolescentes; violencia de género y feminicidio; personas desaparecidas; discapacidad; y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En el ámbito de la discapacidad, la CEDH realizó 71 acciones de capacitación, sensibilización y divulgación, además de fortalecer el uso de la Lengua de Señas Mexicana y el sistema Braille. La institución alcanzó una representación de 5.68 por ciento de personas con discapacidad en su plantilla laboral y realizó 23 ajustes razonables en sus instalaciones, entre ellos la adecuación de rampas, instalación de señalética Braille y un elevador.

Por lo que corresponde a la atención penitenciaria, se realizaron 82 acciones de capacitación en 10 centros penitenciarios del estado, dirigidas principalmente al personal encargado de la seguridad y reinserción social.

Por su parte, la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas realizó mil 639 servicios, que incluyeron acciones de búsqueda, difusión de cédulas, asesoría jurídica, acompañamiento a familiares y coordinación con autoridades.

Al destacar que el trabajo de la CEDH no se limita a la recepción de quejas, Mejía Pineda señaló que también se desarrollaron acciones preventivas dirigidas a personas adultas mayores, personas jornaleras agrícolas, niñas, niños y adolescentes que viven en casas hogar, así como a menores que se encuentran en contexto de reclusión.

El presidente de la CEDH destacó que los avances alcanzados durante este primer año son resultado de la colaboración con los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, colectivas, víctimas, instituciones públicas, universidades y otros sectores de la sociedad.

Refrendó su compromiso de continuar fortaleciendo una institución cercana, que escuche, acompañe y defienda, colocando a las personas y a las víctimas en el centro de la protección de los derechos humanos.

Durante el acto, el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, Salvador Vázquez Villa; la diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Xóchitl Gabriela Ruiz González; y el presidente de la Mesa Directiva de la LXXVI Legislatura, Baltazar Gaona, reconocieron el trabajo realizado durante este primer año de gestión y destacaron la cercanía de la CEDH con la población, así como su labor preventiva para contribuir a evitar vulneraciones a los derechos humanos por parte de las y los servidores públicos.

Al informe asistieron Hugo Gama, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, así como representantes de los tres órdenes de gobierno, órganos autónomos, instituciones académicas, autoridades municipales, sector empresarial, colectivos y colectivas, y personas defensoras de derechos humanos.