Impulsará Gobierno de Morelia Carrera Atlética 'Vaquerun'

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 17:48:49

Morelia, Michoacán; 28 de septiembre de 2026.- Como parte de los esfuerzos del Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por generar espacios de encuentro para las familias a través de la actividad física, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) impulsará la novedosa Carrera Atlética “Vaquerun” que se realizará el domingo 04 de octubre en punto de las 08:00 horas.

El peculiar distintivo de esta actividad consistirá en realizar un trayecto de 5 kilómetros con punto de salida y meta sobre la Catedral de Morelia, en la cual los participantes correrán al ritmo de la musica norteña a cargo de la agrupación Fuerza Predilecta.

Con el fin de alcanzar al mayor número posible de personas el evento es de carácter gratuito, por lo que solo se pide a los asistentes acudir con ropa adecuada para la actividad y llevar un sombrero.

El representante del Imcufide, Hugo Barojas Reyes, detalló que el Gobierno de Morelia impulsa este tipo de actividades novedosas con el fin de promover la actividad física, mientras que los organizadores mencionaron que esperan una asistencia de alrededor de 600 personas.

Además de la carrera atlética, se tiene contemplada una activación previa, así como cerrar la jornada con un concurso de baile de música norteña.