Impulsa Jalisco cultura inclusiva con obra teatral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 18:54:57

Guadalajara, Jalisco, 6 de diciembre de 2025.- Con el objetivo de sensibilizar a las y los estudiantes sobre los derechos de las personas con discapacidad, y promover la inclusión desde el ámbito educativo y cultural, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría de Cultura, presentó la obra de teatro “No oigo nada, soy de palo, tengo orejas de pescado”, en el CONALEP Guadalajara I.

En una función dirigida a jóvenes de nivel medio superior se realizó, en el marco de la Semana de la Discapacidad y del Festival Mosaico Humano, una estrategia conjunta para promover el acceso a expresiones artísticas con enfoque de derechos, diversidad e inclusión.

Contó con una audiencia de 390 estudiantes, aproximadamente.

Se tuvo la presencia de Gabriela Méndez González, Directora de Inclusión a Personas con Discapacidad; María Bravo, Directora de Juventudes; Viviana Arce, Directora de Diversidad Sexual; así como Héctor Montes de Oca, Jefe de Fomento Artístico de la Secretaría de Cultura, quien acudió en nombre de la institución para refrendar el compromiso del sector con la inclusión y la accesibilidad en las artes.

“Nuestro compromiso es asegurar que cada decisión de gobierno incorpore la perspectiva de inclusión. Ese es el Jalisco que estamos construyendo: un estado que no deja a nadie atrás”, explicó Méndez González.

El representante de la Secretaría de Cultura destacó el papel del arte como herramienta transformadora.

“El teatro nos permite hablar de realidades profundas desde un lenguaje cercano. Llevar estas obras a las escuelas es una forma de democratizar la cultura y fortalecer valores esenciales para la convivencia”, dijo.

Bravo Navarro subrayó los programas disponibles para las y los jóvenes de Jalisco, y convocó a los mismos a sumarse al resto de actividades del Festival Mosaico Humano, en especial al Hackatón por un Mundial Incluyente que se llevará a cabo la próxima semana.

La puesta en escena estuvo a cargo del Colectivo Pies Hinchados, un elenco especializado en teatro inclusivo que, a través del humor, la sensibilidad y un lenguaje accesible, expuso las barreras sociales, comunicativas y actitudinales que enfrentan diariamente las personas con discapacidad.

Mediante una narrativa dinámica y participativa, las y los estudiantes reflexionaron sobre la empatía, la igualdad de oportunidades y la importancia de construir espacios accesibles en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

El Festival Mosaico Humano continuará hasta el 14 de diciembre con actividades culturales, comunitarias y académicas en distintas sedes del estado, como parte de la agenda del Gobierno de Jalisco para fortalecer la inclusión, el respeto y la igualdad de derechos.