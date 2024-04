IEM no es autoridad de seguridad: Ignacio Hurtado

Morelia, Michoacán, a 10 de abril del 2024.-El Instituto Electoral de Michoacán no es autoridad de seguridad, señaló Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM ante las declaraciones de Memo Valencia Reyes, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional quien responsabilizó a órganos electorales en caso de que se registren más casos de violencia contra los aspirantes a puestos de elección.

Indicó que el IEM se dedica a desarrollar el trabajo que les corresponde y no han faltado a ninguna de las mesas de gobernabilidad y seguimiento del proceso electoral.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio que nosotros no somos autoridad de seguridad y ahí más bien creo sería importante en qué consiste la omisión, hemos estado en mesa de seguridad y en comunicación con las instancias de seguridad , con la Secretaría de Gobierno…estamos en el tema de registros y pidiendo lo que los legisladores establecieron y no hemos pedido un requisito adicional que el legislador no hubiera establecido o inclusive que no fuera avalado por el propio Tribunal Electoral del Estado”, comentó el presidente del IEM quien dijo respetar las declaraciones de todas las dirigencias partidistas, pero no compartirlas ya que cada quien tiene que realizar las atribuciones que mandata el marco constitucional y legal.

Apuntó que si en algún momento se considera que el Instituto Electoral de Michoacán no cumple con sus labores, existen los canales institucionales para proceder.

“Cuando algún partido político considera que no hemos hecho algo en términos de la ley, impugnan las determinaciones del Instituto y se van al Tribunal Electoral y es el que determina si se cumplió o no sé cumplió y en esa parte estamos tranquilos”, refirió Ignacio Hurtado.

Recordó a los partidos políticos que el Instituto Electoral de Michoacán no requiere las agendas de sus candidatos y es el Instituto Nacional Electoral quien las solicita para cumplir con los términos del reglamento de fiscalización.

“EL IEM no es la autoridad fiscalizadora de los procesos electorales, ni la pedimos , ni tenemos accesos, al contrario son los partidos quienes nos las acercan sin que nosotros las estemos pidiendo”, comentó.

Hace una semana el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, indicó que al proporcionar los partidos políticos la agenda de actividades de candidatos, esta información puede filtrarse y ponerlos en estado de vulnerabilidad.