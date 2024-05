AMLO espera que próximo Gobierno de México continúe con su estrategia de seguridad

Ciudad de México, 7 de abril del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró esperar que el próximo Gobierno continúe con la misma estrategia de seguridad implementada por él, ya que así, se disminuiría la violencia en el país.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que la estrategia “abrazos, no balazos” tarda en dar resultados, por lo que es necesaria la continuidad de la misma.

“Lo de seguridad pienso que si continúa la misma estrategia se va a avanzar más, porque tarda en dar resultados lo que estamos haciendo”, afirmó el mandatario nacional.

“Ya estamos logrando resultados, la atención de los jóvenes es indispensable, el que no haya falta de ingresos en la familia, el que se garantice a los jóvenes el derecho al trabajo, a la educación, el que no se desintegren las familias, todo eso ayuda mucho y eso hay que seguirlo haciendo”, puntualizó.

“Y no pensar que el problema de la inseguridad solo se resuelve con medidas coercitivas, no, hay que atender las causas, la paz es el fruto de la justicia, no nacemos malos, son las circunstancias las que llevan a algunas a tomar el camino de las conductas antisociales y si cambiamos las circunstancias, cambiamos esa realidad, nada más que es muy difícil que lo internalicen los conservadores, puro puño, pura mano dura y no resuelvan”, dejó en claro.