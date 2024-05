Jorge Álvarez Máynez promete que cambiará la estrategia de seguridad y lucha al crimen organizado

Monterrey, Nuevo León, a 7 de mayo de 2024.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, dijo que para enfrentar a la delincuencia se necesitan acciones contundentes del Estado y no “echarse para atrás”.

En ese sentido, afirmó que el crimen organizado tiene capacidad de tomarle la medida al estado. Con esto, hizo una crítica al actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, cuyas políticas han puesto en vulnerabilidad a civiles y fuerzas armadas.

“Se tiene que generar un muro de contención a las actividades de narcotráfico. Si se llegara a una amenaza a la seguridad nacional, lo que tiene que haber es una respuesta del Estado ejemplar”, mencionó desde el Tecnológico de Monterrey en un encuentro con estudiantes.

Prometió entonces que, de alcanzar la presidencia de la república detendría la militarización, haría reformas a la estrategia de seguridad. Y es que, explicó, el agarrar a líderes del narcotráfico no hay tantos resultados “porque las estructuras siempre se pueden renovar”.

“Yo no voy a concentrar los esfuerzos de seguridad en un asunto que no ha dado resultados (…) un jefe de Estado es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de un país y no puede abusar de su lealtad, de su cadena de mando para llevarlo a un desastre de esa naturaleza. El presidente tiene que estar involucrado en la estrategia y en ese tipo de operativos, tener conocimiento y nunca poner en riesgo a las fuerzas del orden por un objetivo absurdo”, expresó Álvarez Máynez a los estudiantes.