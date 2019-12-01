Histórica expansión educativa en Michoacán; más planteles y nuevas universidades

Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Michoacán fortalece su oferta educativa con la creación de nuevos espacios de bachillerato y universidad en distintas regiones del estado, lo que permite acercar más oportunidades de estudio a miles de jóvenes y avanzar en el objetivo de garantizar el acceso a la educación como un derecho y no un privilegio, destacó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

Como parte de esta estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para este año se proyectan 13 planteles de bachillerato Margarita Maza, tres nuevos bachilleratos tecnológicos en Morelia, Uruapan y Zacapu, tres telebachilleratos comunitarios y cuatro ampliaciones de planteles ya existentes, ampliando la cobertura educativa en comunidades donde antes las opciones para continuar estudiando eran limitadas o inexistentes.

A estos esfuerzos se suma la próxima apertura académica de la Universidad Intercultural, Tecnológica y Politécnica de Aquila, institución que atenderá a jóvenes de la región Sierra-Costa con una oferta académica vinculada al desarrollo productivo y social de su entorno, fortaleciendo así las oportunidades de educación superior en una de las zonas con mayor potencial de crecimiento del estado.

Asimismo, Michoacán se incorpora al proyecto nacional de la Universidad Nacional Rosario Castellanos con sedes en los municipios de Múgica, Zitácuaro y Zacapu, además de una próxima apertura en Uruapan, acercando opciones universitarias gratuitas y de calidad a más estudiantes que buscan continuar su formación profesional sin necesidad de migrar a otras ciudades.

La titular del Iemsysem destacó que estas acciones reflejan el compromiso de los gobiernos federal y estatal con la ampliación de la cobertura educativa, al generar nuevas alternativas de estudio para las juventudes y contribuir al desarrollo de las regiones mediante una educación más accesible, incluyente y con visión de futuro.