Guanajuato epicentro del diálogo del sector hídrico de América Latina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 20:27:36

León, Gto a 29 de noviembre de 2025.- El estado de Guanajuato fue sede de la XXXVII Convención Anual y Expo Aneas 2025, en la cual el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente destacó por las estrategias y acciones implementadas en uso eficiente y conservación del agua.

Este magno encuentro hídrico es el más importante de Latinoamérica, donde se reunieron expertos, personal directivo y operativo, académicos, organismos operadores, instituciones, legisladores, funcionarios de los tres órdenes de gobierno y empresas especializadas en soluciones para el agua y el saneamiento.

Del 24 al 27 de noviembre se desarrollaron más de 140 encuentros especializados, conferencias, talleres y el Encuentro Nacional de Áreas Comerciales y Técnicas (ENACTEC), entre los que destacan los Cascos Rosas, iniciativa que promueve la equidad de género en el sector hídrico del País.

En cascos rosas se fortalece la participación de las mujeres en el sector hídrico, brindando capacitación técnica especializada y acompañamiento en su integración acceso a certificaciones y acompañamiento en su integración a funciones operativas, técnicas y administrativas en los organismos operadores de agua.

En este evento de clase mundial, el Gobierno de la Gente que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo fue reconocido como un Estado que consolida la

innovación, modernidad y vanguardia como camino hacia la sustentabilidad hídrica de México y que la gente cuente con los servicios hidráulicos con la mayor eficiencia, calidad, cantidad y oportunidad.

En este marco, la Secretaría participó en diferentes actividades entre las que sobresalieron:

Experiencias exitosas de integración técnica-comercial (caso práctico de organismos operadores)

La cultura del agua más allá de la escuela.

Gobernanza con igualdad: el papel de las mujeres en el acceso al agua y saneamiento.

Jornada de Cascos Rojas.

Lo anterior es una muestra del trabajo que el Gobierno de la Gente realiza para lograr la sustentabilidad hídrica, a través de una visión de ir más allá, de pensar en un presente y futuro de innovación donde la conservación del agua se convierta en un punto de encuentro hacia el desarrollo sostenible, promoviendo el trabajo en equipo y coordinación permanente con todos los actores tanto nacionales como internacionales que sean un factor esencial de crecimiento y desarrollo permanente.

Es importante señalar que Guanajuato participo también con un stand conformado por la Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

De esta manera bajo una visión integral por el agua, en el Gobierno de la Gente, construye sinergia con instituciones modelos y ejemplo del sector hidráulico, rumbo a una gestión integral y eficiente del recurso hídrico.