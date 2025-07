Gobierno de Querétaro emplea nueva estrategia para prevenir accidentes viales relacionados con el alcohol

Querétaro, Querétaro, a 23 de julio 2025.- Campañas intensas de concientización, operativos más estrictos, sanciones ejemplares, regulación de establecimientos y, sobre todo y una gran alianza social por la vida son algunas de las acciones que a partir de hoy se implementarán en los 18 municipios del estado para garantizar la seguridad de las familias queretanas, afirmó Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de Querétaro.

"Que se escuche claro: manejar en estado inconveniente no es valiente, no es gracioso y no es aceptable. Nuestro gobernador, Mauricio Kuri, ha sido muy claro: proteger la vida y la tranquilidad de las familias queretanas es una prioridad. Su compromiso con la seguridad de todos se refleja en cada decisión que tomamos como gobierno".

Por ello, anunció el Decálogo de acciones para la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

Entre las medidas que conforman el Decálogo, dijo, está el reforzamiento de alcoholímetros y operativos viales permanentes con lo que se incrementarán los operativos de alcoholímetro en la Zona Metropolitana, con mayor cobertura horaria y presencia de Guardia Nacional y Ejército.

“Sanciones ejemplares para quienes manejen bajo los efectos del alcohol con la aplicación de castigos más severos, incluyendo la revocación definitiva de licencias para quienes conduzcan en estado inconveniente; cero tolerancia a la venta de alcohol a menores y combate al clandestinaje con sanciones ejemplares a bares y antros que vendan alcohol a menores de edad”.

Aseguró que, este documento menciona Establecimientos responsables y regulados, lo que significa que bares, cantinas y restaurantes deberán permitir inspecciones, entregar información veraz, cumplir con la normativa, designar enlaces institucionales, y asegurar que su personal de seguridad y valet parking esté coordinado con autoridades; tecnología para reforzar la seguridad con lo que los establecimientos deberán instalar equipos tecnológicos conectados al sistema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“El Decálogo integra Transporte seguro para clientes, con el que los establecimientos deberán ofrecer opciones seguras de transporte reguladas por la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y se pondrá en marcha próximamente la campaña “Botón de Taxi Seguro” en centros nocturnos”.

También, detalló, contempla Educación preventiva desde edades tempranas con el apoyo de la Secretaría de Educación, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Salud, Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro y Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, quienes implementarán campañas en escuelas y universidades públicas y privadas para alertar sobre los riesgos del consumo de alcohol.

Asimismo, detalló, se incluye la Protección de menores en el ámbito laboral a través de la Secretaría del Trabajo, que llevará a cabo acciones para evitar la contratación de menores en bares, antros y cantinas, como parte de la estrategia de prevención integral. Capacitación del personal de establecimientos y campañas de concientización y coordinación interinstitucional, son los últimos puntos para esta estrategia conjunta para fomentar una cultura de responsabilidad compartida.

“Se trata de una serie de medidas firmes, urgentes y ejemplares, como una nueva etapa de prevención, corresponsabilidad y concientización social para prevenir tragedias en accidentes viales causados por el consumo de alcohol, en la que Gobierno del Estado suma a todos los sectores: universidades, restauranteros, bares, familias, juventudes, ciudadanía en general y, por supuesto, el gobierno en todos sus niveles”.

El jueves de la semana pasada, una conductora que conducía en estado de ebriedad se pasó el semáforo en rojo en Calzada Los Arcos esquina con Bernardo Quintana y chocó contra dos autos causándole la muerte a una mujer que iba como copiloto de la unidad que se incrustó en uno de los arcos y causó lesiones en tres personas más.