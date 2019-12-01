Gobierno de Querétaro capital respetará decisión del Congreso respecto a Ley de Ingresos 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:18:50

Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- La administración municipal se mantendrá respetuosa de las decisiones que tome el Congreso local respecto a la Ley de Ingresos 2026, actualmente en discusión, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Señaló que el Gobierno municipal está a la expectativa y que su principal mensaje a los diputados es un llamado al diálogo, al acuerdo y al consenso.

Aseguró que la propuesta enviada por el municipio es “una ley responsable que atiende las necesidades de la gente y garantiza la calidad de vida de los ciudadanos”, aunque reconoció que será el pleno legislativo quien defina posibles modificaciones. “Primero lo primero: esperar la decisión del Congreso y, en función de ello, diseñar el presupuesto para el próximo año”, puntualizó.

Respecto a los señalamientos de regidores sobre impuestos relacionados con el manejo de residuos y otros cobros, el alcalde reiteró que la iniciativa busca mantener finanzas sanas sin afectar la economía de las familias.

“Estoy totalmente convencido de que la ley que mandamos atiende las necesidades de la gente y permitirá tener finanzas sanas para garantizar la calidad de vida”, dijo.

En caso de que la propuesta no sea aprobada, el edil explicó que existen escenarios previstos para que la operatividad del municipio no se vea afectada, aunque evitó especular sobre posibles desenlaces hasta conocer la resolución legislativa.

Sobre la instalación de artesanos y comerciantes en el Centro Histórico durante la temporada decembrina, Macías Olvera reiteró que no se otorgarán nuevos permisos de comercio ambulante. Subrayó que las mesas de diálogo con los grupos de vendedores continúan de manera permanente y que ahora cuentan con la participación de colectivos ciudadanos y representantes de la sociedad civil como testigos.

“El diálogo siempre será la tarjeta de presentación de mi gobierno. Hoy la misma ciudadanía será la que evalúe lo que el municipio ha puesto a disposición de los comerciantes para que trabajen en orden y con condiciones dignas”, expresó.

El presidente municipal adelantó que se dará a conocer la lista de colectivos que participan en estas mesas de trabajo, con el objetivo de transparentar los acuerdos y garantizar que quienes no respeten reglamentos y leyes sean señalados por las causas de origen de su actitud.