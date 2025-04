Gilberto Herrera solamente critica, pero no propone: Guillermo Vega

Querétaro, Querétaro, a 25 de abril de 2025.- Como un diputado mediocre calificó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al diputado federal, Gilberto Herrera Ruiz a quien además tachó de mentiroso.



“Me parece que él nunca ha tenido un discurso, sino una demagogia, es decir, sabes que estás mintiendo, pero hablas y hablas y hablas, discurso y retórica es la constructiva, la que promueve logros y para mí Gilberto Herrera se ha asumido como un político mediocre”.



El año pasado el entonces senador de Morena y candidato a diputado junto con un grupo de habitantes de varios municipios se manifestaron por fuera del Congreso Local en contra de la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro” que se publicó en 2024; y que, en el nuevo dictamen, estableció que, en caso de “suspensión o limitación del servicio de agua” a los “usuarios domésticos” se dotará “por lo menos 50 litros al día” por parte de los prestadores de servicios.



En su momento, el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, demandó la invalidez de los artículos de los artículos 74 y 75 de la denominada “Ley de Aguas” 2024”, al considerar que la privatización del servicio frustra el contenido del artículo 4° constitucional al permitir que entes privados limiten, por falta de pago, el servicio de agua a las personas, sin embargo, el martes pasado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de los artículos 74 y 75, último párrafo, de este normativa por lo que se estableció que no inconstitucional.

Vega Guerrero consideró que Herrara Ruiz solamente critica, pero no propone y es alguien que señala, pero no gestiona.



“Yo quisiera conocer ¿qué iniciativa ha presentado en México que le beneficie a Querétaro?, quisiera conocer ¿qué recursos económicos (…) ha logrado traer a Querétaro?, me parece que la manera en que debería callarnos la boca a los panistas es trayendo unos mil millones de pesos para ayudar a los más pobres, 2 millones de pesos para mejorar la salud, 3 millones de pesos para arreglar las carretera y unos 4 millones de pesos para dar becas, pero no ha traído nada, sólo trae confrontación, división y él cree que eso le va a alcanzar para ser candidato a algún puesto de elección popular, pero yo creo que no es bien aceptado eso en Querétaro y se le acabó, por supuesto no nada más su demagogia, si no se le acabó la cancha, se le acabó la pista y yo creo que aquí quedó exhibido como un mentiroso”.



Respecto a la resolución, el también coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que derivado de esta resolución, los organismos operadores que están reconocidos por la ley tiene que revisar conforme a la determinación.



“Me parece que (…), de acuerdo con la determinación de la Organización Mundial de la Salud, se señala que 50 litros es el mínimo necesario por día para que una familia tenga sustentabilidad, pero hay condiciones que agravan esta necesidad, es decir, en tiempos de estiaje, las temperaturas hacen que el cuerpo humano sude más y se deshidrate, entonces me parece que viene un tema importante de interpretación de los operadores en general, no nada más es la CEA (Comisión Estatal de Aguas) sobre e qué decisión tomarán para poder otorgar una cantidad incluso superior”.



El dictamen de la Suprema Corte establece que las autoridades y las empresas concesionarias tienen el deber de respetar y garantizar el derecho humano al agua sin discriminación, asegurando su disponibilidad, calidad y accesibilidad, tomando en cuenta el mínimo de 50 litros, pero también considerando las condiciones particulares de cada persona y familia. Lo anterior, con apoyo de salvaguardas estatales, como la existencia de un organismo regulador, que ayuden a supervisar el cumplimiento de este derecho y eviten la desconexión del servicio de agua por falta de pago.