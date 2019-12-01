Garantizar la seguridad vial es un atarea conjunta: Felifer Macías tras accidentes del fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 11:15:46

Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- Tras los accidentes automovilísticos registrados este fin de semana, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, reiteró que garantizar la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía.

El alcalde informó que actualmente operan cuatro puntos de alcoholimetría permanentes en distintos sectores de la ciudad, como parte de las medidas preventivas de la temporada decembrina, sin embargo, la clave está en la conciencia de los conductores.

“La responsabilidad social de saber que no puedes conducir bajo los efectos del alcohol es de la ciudadanía”.

Macías Olvera hizo un llamado especial a padres de familia, jóvenes y a cualquier persona que busque divertirse en estas fechas para que lo hagan con responsabilidad. “Se vale disfrutar, porque es justamente el momento para hacerlo, pero simple y sencillamente que sea responsable. Que se muevan en taxi, en Uber o en un medio que les garantice seguridad y no se expongan”.

Enfatizó que el municipio continuará reforzando los operativos de alcoholimetría, pero insistió en que la prevención depende de la decisión individual de evitar manejar bajo los efectos del alcohol. “Nosotros ponemos orden, pero esto es de responsabilidad social”.