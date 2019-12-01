Gaby Molina impulsa el bienestar social junto a la comunidad en Morelia

Gaby Molina impulsa el bienestar social junto a la comunidad en Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 18:08:27
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Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Gaby Molina participó en la Carrera Atlética a beneficio de la delegación Morelia de la Cruz Roja, con la firme convicción de acompañar las causas nobles que fortalecen el tejido social y demuestran el valor de trabajar con honestidad por el bienestar común.

La jornada para la Defensa de la Transformación y la Soberanía la inició antes de las 7:00 horas, convencida de que la práctica deportiva y el ejercicio diario no solo generan una vida saludable y brindan paz individual, sino que son herramientas fundamentales y con capacidad probada para lograr la transformación social; sobre todo, para que la niñez y las juventudes se mantengan alejadas de las adicciones.

Asimismo, enfatizó el doble beneficio de hacer ejercicio en comunidad y apoyar a una institución humanitaria como la Cruz Roja Mexicana, la cual brinda auxilio oportuno y eficiente a las personas en situaciones de emergencia, desastres o necesidades de salud.

Gaby Molina se manifestó agradecida por formar parte de este encuentro, que permite mantener un diálogo directo y escuchar con atención a la gente, como la mejor manera de consolidar un proyecto cercano y sumar esfuerzos en este recorrido por Michoacán.

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