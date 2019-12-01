Gaby Molina fortalece brigadas en siete municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Convencida de que la transformación se construye desde el territorio, Gabriela Molina dio seguimiento a las brigadas informativas que recorren distintas regiones de Michoacán para fortalecer el diálogo con la ciudadanía y seguir organizando a quienes respaldan un proyecto de paz, bienestar y justicia social.

Las jornadas se desarrollaron en Jiquilpan, Paracho, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Sahuayo y Morelia, donde brigadistas visitaron colonias, mercados, plazas y espacios públicos para conversar con las familias, escuchar sus inquietudes y compartir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Michoacán no se conoce desde un escritorio; se conoce caminándolo, escuchando a su gente y entendiendo las necesidades de cada comunidad”, señaló Gabriela Molina, al reiterar que el contacto directo con la población seguirá siendo el eje de su trabajo.

La aspirante a la Coordinación para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Michoacán destacó que las brigadas representan una forma de organización ciudadana basada en la cercanía, la honestidad y el compromiso con el pueblo. Subrayó que fortalecer la participación de las y los michoacanos es indispensable para consolidar un estado con mayor paz, bienestar y oportunidades.