Festejará Adax Digitales el “Día del padre” con tendedero de deudores alimentarios en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de junio de 2025.- La colectiva Adax Digitales dio a conocer que el próximo viernes 13 de junio, realizará un tendedero de deudores alimentarios en el jardín Zenea, en el marco del “Día del Padre” y visibilizar a aquellos que no han cumplido con su labor moral y social.

Explicaron el que se busca visibilizar el tendedero e impulsar la iniciativa de la Ley Sabina, para combatir la impunidad de los padres ausentes, buscando la defensa de los niños, niñas y adolescentes que viven el abandono e irresponsabilidad de sus padres.

“Hay un incumplimiento sistemático de las obligaciones alimentarias por parte de padres ausentes en México, es mas del 67%, dejando a la mujeres encabezando los hogares sin una pension alimenticia”, mencionaron en rueda de prensa.

Aseguraron que esta violencia económica tiene rostro y es el de las madres que crian solas en autonomía y de las hijas e hijos que crecen sin el respaldo legal y emocional de sus progenitores.

“Elegimos esta fecha por su carga simbólica y por que ya no pueden seguir esperando, recordaron que ser padre no es solo un título, es una responsabilidad y no hay paternidad posible sin cuidado, presencia y sustento”.