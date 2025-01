Exige PRI Michoacán investigación puntual en el caso del homicidio de Alejandro Ruiz

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2025.- El PRI es un partido comprometido con las causas sociales, y por ello, desde la dirigencia estatal en Michoacán se levanta la voz para apoyar a quienes luchan por los problemas del pueblo, como el caso del activista social en la zona oriente y abogado, Raúl Ocelotl, quien manifestó omisiones y demora en las investigaciones por el homicidio de Alejandro Ruiz Mancera, asesinado a golpes el pasado mes de diciembre, derivado de una denuncia por una disputa vecinal.

Memo Valencia, líder del Revolucionario Institucional afirmó que “es lamentable lo que está pasando en el oriente del estado, yo se los había dicho, la situación es compleja, el crimen organizado opera con total impunidad y si un Ayuntamiento no tiene la capacidad de resolver un problema vecinal y se produce un homicidio, lo que buscamos todos y tenemos derecho, es a saber lo que pasó y a que haya castigo de los responsables”, dijo.

El caso ha sido difundido en redes sociales y medios de comunicación, sin embargo, afirmó Raúl Ocelotl, no ha habido por parte de las autoridades un seguimiento al tema y sí hay amenazas de los presuntos homicidas hacia la familia de la víctima, así como hacia su persona.

“No podemos permitir este tipo de situaciones. Entonces yo les pido todo el apoyo, como medios de comunicación, al pueblo en general a efecto de que haya una investigación de fondo. Hay una investigación y el señor fiscal en el estado tiene que dar cuentas claras respecto de lo que ocurrió”, señaló.

Ante esta situación, el presidente estatal del PRI insistió en que no solo está en riesgo la vida de las víctimas colaterales y del propio defensor, sino también la libertad de expresión, “¿A dónde vamos a parar? No vamos a poder hablar. No vamos a poder decir nada porque los maleantes todo lo resuelven asesinando y creo que está en riesgo la libertad de expresión porque en este caso también mi compañero Raúl Ocelotl está amenazado”.

Invitó a las autoridades estatales a que hagan una investigación exhaustiva de lo que sucedió y pidió medidas de protección a la Fiscalía General del Estado para los familiares del señor Alejandro, así como para el activista social, Raúl Ocelotl.

“No puede tomarse a la ligera algo tan grave, murió una persona y exigimos justicia, no solamente la familia del albañil que falleció, sino todos los michoacanos necesitamos justicia y que quede impune sería permitir que se siga actuando así”, afirmó.

Acompañaron el posicionamiento del partido, el secretario de Organización, Arturo Gamboa; la secretaria de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez Álvarez; el secretario de Acción Electoral, Alejandro Arturo Bribiesca; la regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; así como el secretario técnico de Presidencia y exdiputado local, Santiago Sánchez Bautista.