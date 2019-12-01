Este verano sé parte de los cursos gratuitos de "Las Solidarias" en Morelia

Morelia, Michoacán, 21 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano, invita a la población a participar en los cursos gratuitos de verano de la Escuela de Saberes "Las Solidarias", los cuales se impartirán en la Casa de las Niñas y las Mujeres “Cuca García”, en Morelia.

Este espacio, diseñado para fortalecer el aprendizaje, la creatividad y la convivencia a través de actividades lúdicas, ofrecerá durante este mes cuatro talleres enfocados en el desarrollo de habilidades artísticas, culturales e inclusivas para distintas edades.

La programación inicia el 22 de julio con el curso de elaboración de amigurumis “Entre Hilos y Sonrisas”, dirigido a personas de 10 años en adelante. Para el 24 de julio se impartirá el taller “Manos que Comunican”, una introducción lúdica a la Lengua de Señas Mexicana para participantes de 7 años en adelante.

Posteriormente, el 29 de julio se llevará a cabo el taller de escritura creativa “Creando Historias”, dirigido a personas de 12 años en adelante. Finalmente, el 31 de julio se realizará “Aventuras en Pantalla”, una actividad de cine, reflexión y diálogo para niñas, niños y familias dirigida a personas de 5 años en adelante.

Todos los cursos se desarrollarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas y forman parte de las acciones de la Seimujer para generar espacios seguros de aprendizaje, fomentar la participación comunitaria y acercar herramientas que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La Seimujer invita a las familias michoacanas a aprovechar esta oferta de verano en la Casa de las Niñas y las Mujeres “Cuca García”, ubicada en la calle Héroe de Nacozari 369, en el Centro Histórico de Morelia, consolidando así un espacio que fortalece la convivencia y el desarrollo comunitario.

Estas actividades son gratuitas y las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace https://forms.gle/wGrxuWiaTqKWcTkh7, o bien, escaneando el código QR disponible en la convocatoria.