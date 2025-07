"Es demagogia pura que se tome el tema de las inundaciones como una bandera política": Martín Arango

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 16 de julio de 2025.- Es demagogia pura que se tome el tema de las inundaciones como una bandera política, aseguró Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es demagogia pura que se tome el tema de las inundaciones como una bandera política, nosotros no vamos a salir a criticar a la alcaldesa de Cadereyta por el derrumbe de “Las Fuentes”, un espacio considerado patrimonio municipal porque sabemos que ella no tiene el control de cuánto va a llover, nosotros no seremos igual que ellos, no seremos demagogos y no vamos a hacer grilla”.

Esto, luego de que Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, anunció que presentará ante la Legislatura una solicitud formal para que se realice una comparecencia del actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), José Pío X Salgado Tovar, así como de su antecesor Fernando González Salinas porque el cárcamo de la obra Paseo 5 de Febrero no funcionó y ocasionó inundaciones en esta vialidad.

Arango García aclaró que hoy se puede ver que en muchas partes del mundo llovió y ocasionó grandes desgracias como la muerte de más de 130 personas derivadas de las inundaciones en el Estado de Texas, Estados Unidos en donde se tiene infraestructura suficiente y aun así las lluvias rebasaron lo construido por el ser humano.

“Las lluvias son un fenómeno que sucede en Querétaro, en Cadereyta, en Tampico y en la Ciudad de México, es algo demagogo y deleznable por parte de aquellos que quieran usar como bandera política las lluvias, pero su mediocridad habla por ellos mismos y por ello se han mantenido y se seguirán manteniendo en la mediocridad política”.

El líder partidista llamó a no usar el tema de las inundaciones como bandera política sobre todo porque las autoridades de la Zona Metropolitana han hecho labores de desazolve y limpieza en los drenes; no le hacen un favor a la ciudadanía al ejercer acciones preventivas para las inundaciones, pero también ciertamente sino lo hacen pueden incurrir en una responsabilidad.

Refirió que, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso Local, Guillermo Vega Guerrero, analizará las facultades con las que cuenta el Congreso para determinar si se llama a comparecer a los servidores públicos sobre las fallas que se han presentado en la obra de Paseo 5 de Febrero, concretamente por las inundaciones.

Hace un par de semanas, José Pío Salgado Tovar, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), señaló que el problema que ocasionó las inundaciones, particularmente en la zona de San Diego y el Paseo 5 de Febrero, se atribuyeron a la falla del cárcamo debido a la obstrucción de las bombas por basura y a la acumulación de agua por las fuertes lluvias.

“El problema que tuvimos en el cárcamo de San Diego fue porque las bombas se atascaron con tanta basura y ya no se pudieron echar a andar”.