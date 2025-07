Enviará Mauricio Kuri iniciativa de ley de Bienestar Animal

Querétaro, Querétaro, a 15 de julio 2025.- El gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González anunció a través de un video en redes sociales que este martes 15 de julio presentará ante el Congreso local una iniciativa de ley de bienestar animal que reconoce a los animales como seres sintientes.

Expresó que esta propuesta busca reconocer a los animales como seres sintientes, con derecho a vivir sin crueldad, con dignidad, con el derecho a vivir sin maltrato, sin abandono y sin sufrimiento.

“Esta iniciativa incorpora lo mejor de los modelos de bienestar animal que ya se aplican en otros países muy avanzados, es una ley que coloca a nuestro Querétaro a la vanguardia”, dijo.

Afirmó que con esta ley se da un paso al siguiente nivel en materia de cuidado y respeto animal.

“Nuestro estado tiene que dar este paso porque una sociedad que cuida a sus animales es una sociedad más sensible, más empática y más justa, no podemos ser indiferentes al maltrato, no podemos ignorar el sufrimiento de quien no tiene voz, esta nueva ley establece responsabilidades bien claras para quienes tengan mascotas”.

Explicó que esta ley prohíbe el maltrato, el abandono, la crueldad, la negligencia, prohíbe mantenerlos encerrados en condiciones inadecuadas, la venta por internet, el uso de collares de castigo y practicas crueles y también obligaciones como darles alimento y agua suficiente, atención médica, espacios dignos, promueve la educación, la conciencia y el respeto y establece sanciones contundentes contra quienes incumplan estas medidas.