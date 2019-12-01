En Zamora y Jacona, Fabiola Alanís llama a cerrar filas por la Transformación y destaca resultados del Plan Michoacán para La Paz y la Justicia

Zamora-Jacona, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Fabiola Alanís afirmó que la Cuarta Transformación vive uno de sus momentos más sólidos gracias a los resultados que hoy se reflejan en el bienestar de las familias, por lo que hizo un llamado a cerrar filas en torno al movimiento y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante un encuentro con militantes, simpatizantes y habitantes de la región Zamora-Jacona, Alanís destacó que el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia comienza a mostrar avances importantes en una de las zonas agroexportadoras más relevantes del estado, mediante inversiones en infraestructura, seguridad, educación y desarrollo social que fortalecen las condiciones para el crecimiento económico y la tranquilidad de las familias.

La legisladora con licencia señaló que el proyecto de la Cuarta Transformación tiene un profundo sentido humanista porque coloca en el centro a quienes históricamente fueron olvidados.

“Nuestro compromiso es seguir gobernando para quien más lo necesita. Cada política pública, cada programa social y cada obra tienen como propósito reducir desigualdades y garantizar derechos para todas y todos.”

En ese sentido, destacó que uno de los mayores actos de justicia social es garantizar el acceso a la educación de niñas, niños y jóvenes, al tiempo que se dignifica el trabajo mediante mejores condiciones laborales.

“El derecho a la educación de las hijas y los hijos representa una verdadera oportunidad para romper ciclos de pobreza. Ese modelo humanista también significa reconocer el valor del trabajo y garantizar salarios dignos para las y los trabajadores. En los últimos ocho años el salario mínimo ha crecido 154 por ciento, hasta alcanzar los 315 pesos diarios, demostrando que es posible mejorar el ingreso de las familias sin renunciar al crecimiento económico.”

Fabiola Alanís sostuvo que los avances alcanzados son resultado de un proyecto de nación que hoy tiene continuidad bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien expresó su respaldo absoluto para consolidar el segundo piso de la Transformación.

“Nuestro apoyo a la presidenta es irrestricto porque representa la continuidad de un proyecto que ha demostrado que primero son las personas, primero quienes más lo necesitan y primero el bienestar del pueblo.”

Finalmente, convocó a la militancia y a la ciudadanía a mantenerse organizadas y unidas para defender los logros alcanzados.