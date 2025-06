En Querétaro todos los días se trabaja por la seguridad de las familias: Mauricio Kuri

Querétaro, Querétaro, 2 de junio del 2025.- La seguridad de las familias queretanas se trabaja en coordinación con todas las corporaciones policiales, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la presentación de los resultados y avances que ha obtenido su administración mediante la implementación de operativos estratégicos que de enero a mayo del presente año registran una disminución del 5.4 por ciento en la incidencia delictiva; los homicidios dolosos bajaron en un 14.3 y los delitos patrimoniales con violencia 36.1 por ciento.

“Querétaro, con todo y los retos que tenemos, con todo lo que hemos pasado, hemos hecho las cosas creo que cada día mejor y seguimos teniendo un estado de seguridad. Y los datos lo dicen (…) Aquí no hay otras cifras, aquí son las cifras que tenemos todos los días, porque aparte Querétaro, desde el sexenio pasado hemos podido abatir mucho la cifra negra al tener el Sistema Cosmos, que eso nos permite que todos los policías tengan su tablet y puedan hacer inmediatamente la denuncia y hacer el seguimiento”, manifestó.

En el marco del encuentro Contigo Informamos, Kuri González, subrayó que Querétaro sigue siendo uno de las entidades federativas más seguras del país, dado que aquí se invierte en tecnología, se apuesta por el talento policial, y se trabaja todos los días para cuidar a su gente. Recalcó que desde el complejo de seguridad Rhino se les brinda las herramientas necesarias a las y los policías para realizar su labor.

“La verdad es que Querétaro, en México, no hay un centro, un complejo de seguridad como el que van a ver aquí (…) Entonces, yo muchas gracias por estar aquí al Secretario. Por supuesto pueden pasar cosas, no quiero decir que no vayan a pasar cosas, pero lo que le estamos diciendo es que estamos preparados y trabajando las 24 horas del día para darle seguridad a la gente y cuidar a nuestro Querétaro”, acotó.

Durante este ejercicio, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, informó que a tres años ocho meses de la gestión del Gobernador se superaron todos los números en el tema de seguridad, en comparación con las cifras del sexenio pasado; producto, dijo, de un trabajo coordinado y objetivos planificados que permiten enfrentar de manera directa el aseguramiento de armas de fuego, delitos contra la salud, delitos patrimoniales, alteraciones al orden público y la violencia familiar.

"El señor Gobernador, dentro de la estrategia, instruyó que fuéramos a las colonias, a las comunidades, a los fraccionamientos, a los caminos vecinales y, sobre todo, a los límites. Obviamente, se trabajó en una estructura que pudiera fortalecer las áreas de inteligencia de la Secretaría (…) Los números que pueden ver ahora son números de tres años, ocho meses, prácticamente, de la administración del Gobernador Mauricio Kuri, donde se superaron en todos sentidos, en los más importantes números completos de la administración anterior, específicamente de seis años", reportó.

Resaltó que la Asociación Mexicana de Seguros de Vehículos posiciona a Querétaro como el estado que mayor recuperación de vehículos realiza de acuerdo a porcentaje, registrando arriba del 79 por ciento, cuando la media nacional alcanza solo el 41; lo que representa tres mil 726 vehículos recuperados, en lo que va de la administración; especificó que esta cifra se ha logrado gracias a la dinámica policial y todo lo que se ha invertido en herramientas tecnológicas, fruto de la voluntad política del Gobernador.

El titular de la SSC, expuso los resultados policiales de octubre 2021 a mayo 2025, donde fueron detenidas por diversos delitos y puestas a disposición de la Fiscalía 11 mil 303 personas superando el número anterior de todo el sexenio que fueron arriba de 10 mil, y han remitido por alteraciones al orden público a 96 mil 355 personas al Juzgado Cívico duplicando todo lo realizado en una administración.

Sobre el tema de armas de fuego, informó que se han asegurado 640 y 210 personas han sido puestas a disposición de un Juez por contar con orden de aprehensión, esto faltando cerca de dos años, dos meses, para que concluya la presente gestión.

Destacó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha tenido un enfoque dinámico, un despliegue que arroja en promedio de 18 a 21 operativos por día y a final de mes se contabilizan cerca de 540, dentro de los cuales se implementan operativos en límites estatales, puesto que la SSC es una Secretaría que tiene desplegada una fuerza de tarea importante para dar una cobertura adecuada a lo que requiere el estado de Querétaro.

Pérez Hernández, comunicó que en lo que va del año han llevado a cabo 366 operativos, con 144 personas detenidas a Fiscalía, 845 personas remitidas al Juzgado Cívico, se han recuperado dentro de estos esfuerzos de escudo en zonas límite 45 vehículos y han sido aseguradas ocho armas de fuego. Dio cuenta que en tan sólo el mes de mayo tuvieron 305 detenidos a la Fiscalía.

"Hablando de infraestructura, nosotros contamos con seis centros tácticos operativos, para nosotros además de la construcción del Rhino era muy importante generar una coordinación con las policías de la región y tenemos en funcionamiento estos centros que dan una cobertura muy específica en la zona metropolitana, pero que nos han llevado también a cerrar la pinza en esa parte del Semidesierto y la Sierra que antes estaba un poco desatendida", indicó.

En cuestión de tecnología, infraestructura y capacitación, el funcionario estatal subrayó que Querétaro es el único lugar en Latinoamérica donde tiene tres centros de adestramiento para intervenciones de alto riesgo e intervenciones estratégicas. Agregó que se cuenta con un centro de entrenamiento inmersivo, un stand de tiro virtual y el campo de tiro real más grande en Latinoamérica con ocho carriles para tiradores simultáneos y 40 metros de largo.

Hizo hincapié en que los sistemas inteligentes de seguridad ahora son avanzados, antes del Rhino había 754 puntos de monitoreo, se sumaron a partir del Rhino 750 más, de igual forma tres mil cámaras existían antes de la construcción de este complejo, sumaron otras tres mil para dar un total de mil 504 puntos de monitoreo y más de seis mil cámaras. Reportó que lo mismo sucedió con los arcos carreteros fijos que se tenían 82, se agregaron 75 y en cámaras de 161 se incorporaron 224 para dar 157 arcos carreteros fijos más 385 cámaras.

En este sentido, compartió que en arcos carreteros móviles no se contaba con ninguno y desde la inauguración del complejo añadieron 61, tampoco se tenían pantallas de auxilio vial y se adquirieron 128, para de esta manera integrar un sistema estatal de videovigilancia integrado por más de 11 mil cámaras.

"La Estrategia Nacional de Seguridad tiene dos puntos importantes: uno el fortalecimiento de las unidades de análisis y otro la coordinación con las entidades federativas. Afortunadamente y gracias a la visión del Gobernador nosotros anticipamos esto hace aproximadamente tres años y en las dos fases nosotros estamos ya bastante fortalecidos dentro del fortalecimiento de nuestras unidades y toda la coordinación que tenemos no sólo con los estados sino también con la federación", recalcó.

El Secretario de Seguridad Ciudadana refirió que recientemente se dieron a conocer los resultados de la encuesta que levantó el INEGI sobre el tema, donde se subió en materia de percepción casi 39 puntos porcentuales, pero en el desglose que se hace en cuanto a la Policía Estatal se registró un incremento del 77.8 por ciento en confianza, 77.7 en desempeño, 84.3 identifica el trabajo de la Policía Estatal y 60.2 en percepción de seguridad.

"Esto obviamente sabemos que en materia de seguridad no hay tareas acabadas, no podemos estar satisfechos de manera permanente estamos tratando de optimizar estrategias, de hacer mejoras, de fortalecer todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad obviamente para poder dar un servicio de acuerdo a lo que se merecen los habitantes del estado", concluyó.