El PRD Michoacán refuerza la profesionalización y la participación política de las mujeres: Araceli Saucedo Reyes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 16:20:57
Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2025.- La senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, reconoció el esfuerzo del PRD Michoacán por impulsar la formación política y el fortalecimiento de capacidades de su militancia, especialmente de las mujeres que buscan abrirse paso en la vida pública.

Agradeció la invitación de la presidenta del Comité Ejecutivo Municipal de Morelia del PRD, Lucila Martínez, al taller “Reconocimiento y motivación personal para incursionar en la política”, ya que este tipo de actividades abonan a construir liderazgos sólidos, preparados y con claridad de propósito.

Asimismo, destacó la participación de quienes asistieron al taller, reiterando que el crecimiento del partido depende de mujeres y hombres comprometidos con su formación y con las causas sociales que representan al perredismo.

La senadora también participó en la capacitación “Prevención y atención a la violencia digital contra las mujeres que participan en la política”, convocada por la Secretaría de Comunicación Política del PRD Michoacán. 

Subrayó que la violencia en entornos digitales es un reto actual que exige preparación y herramientas prácticas para su atención.

Araceli Saucedo enfatizó que la retroalimentación obtenida y los conocimientos compartidos en esta capacitación son esenciales para proteger la participación política de las mujeres, garantizar su libertad de expresión y promover ambientes seguros desde una perspectiva de género.

Finalmente, reiteró que la profesionalización de autoridades, militantes y simpatizantes seguirá siendo una prioridad para el PRD Michoacán, convencidos de que la preparación es la base para construir un partido fuerte, competitivo y con vocación democrática.

