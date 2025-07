“El PAN se convirtió en el PRIAN", Armando Rivera Castillejos se une a Movimiento Ciudadano en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 26 de julio de 2025.- Desde hace tiempo el Partido Acción Nacional (PAN) perdió el rumbo y se convirtió en el PRIAN y hoy se ve como el viejo PAN dejó de existir y acabó con la democracia, afirmó Armando Rivera Castillejos, ex presidente municipal de Querétaro (2003-2006), quien renunció hace dos años a Acción Nacional y hoy se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano.

“Dejé el PAN hace 2 años, renuncié a la militancia porque el PAN perdió el rumbo y se convirtió en el PRI-AN y hoy vemos como el viejo PAN dejó de existir no hace dos años, sino hace más tiempo porque se acabó la democracia dentro del PAN, cuando yo fui candidato y presidente municipal todos los miembros activos votaban, hoy, están los estatutos, pero hace muchos años que ya no cuenta el voto de los militantes en ese partido, sino que las decisiones las toman entre dos o tres personas como en el viejo PRI”.

Aseguró que quienes creen en la verdadera democracia salieron de Acción Nacional, pero aseguró que hoy, esa ya es una vieja historia; hoy llama a ver hacia adelante pues aún hay mucho por hacer por Querétaro y México.

“Hoy lo vemos en la visión que tiene Jorge Álvarez Máynez por eso es que vamos a sumarnos con Jorge, con César (Cadena Romero, delegado nacional de MC en Querétaro) y con toda la militancia de MC que busquen lo que dejó de buscar el PAN: el bien de Querétaro y de los queretanos”.

Recordó que, César Cadena ya tenía tiempo invitándolo y también Jorge Álvarez Máynez a quien conoce desde 2025 cuando fueron diputados federales.

“Hoy MC que representa mucha convicción en la ciudadanía y creo que los demás partidos han pedido el rumbo y tienen otros intereses que no es el de la población y su gente por lo que todavía me considero con fuerza para seguir construyendo a favor de Querétaro y sobre todo para crear entornos con una mejor calidad de vida y eso lo haremos a través de MC”.

Cuestionado sobre si ve posibilidades de que MC siga ganando adeptos en Querétaro, Rivera Castillejos aseguró que en la medida en que MC siga sumando a más ciudadano va a tener mayores oportunidades en la entidad.

“Lo vimos en las pasada elecciones en Veracruz y Durango y lo hemos visto en estados grandes como Nuevo León y Jalisco en donde ya gobierno MC, así que enfocándose en esos objetivos que tiene el partido creo que va a haber buenos resultados en Querétaro”.

Sobre si el ex gobernador Francisco Domínguez Servién podría ser una opción para formar parte de las filas de MC, el ex diputado federal reconoció que hace muchos meses que no veo a “Pancho”, pero cree que, si él se sumara con este objetivo de buscar un nuevo grupo político, va a ser bueno para todos.