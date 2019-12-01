Ejército guinda cierra filas con Bedolla; defenderá la 4T 

Morelia, Mich.- 29 de noviembre de 2025.- Un ejército conformado por más de tres mil comités seccionales morenistas cerró filas con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para defender la continuidad de la 4T en Michoacán, así como el proyecto que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En una reunión con miles de militantes, referentes y liderazgos de Morena, el mandatario michoacano convocó a la unidad del partido, a fin de garantizar la continuidad de la 4T en Michoacán y diluir la campaña de desinformación que, remarcó, “la derecha ha venido promoviendo para opacar los grandes logros de este proyecto transformador”.

Bedolla resaltó la importancia de que, a través de las bases seccionales del partido, se difundan los avances del proceso de transformación que vive el país, bajo la intención de fortalecer territorialmente al partido y cerrarle paso a la derecha rumbo a los retos electorales venideros.

“Salgamos a las calles a presumir que con la 4T el salario mínimo creció en un 125 por ciento, que hoy 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza, y que nuestro país tiene récord en Inversión Extranjera Directa”, emplazó.

El también fundador de Morena aseguró que, por los resultados antes expuestos, la continuidad de la 4T en Michoacán es prácticamente una garantía. Sin embargo, convocó a la unidad y a no rayar en la soberbia, pues se dijo consciente de que “el conservadorismo pondrá todo de sí para volver a sembrar la semilla de la corrupción en el estado”.

Con todo y todo, denotó confianza en que Morena ratificará que el respaldo del pueblo está de lado de la 4T, a siete años de que inició el proyecto transformador que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que hoy representa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vencimos al conservadurismo en 2006, pese al fraude, ratificamos el poder del pueblo en 2018 con el triunfo de Obrador, hicimos historia con la primera mujer presidenta en 2024 y volveremos a vencer a los traidores a la patria en 2027”, finalizó.