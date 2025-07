Diputados del PAN advierten que no entregarán cheques en blanco en nombramientos

Morelia, Michoacán, a 28 de julio del 2025.- “No entregaremos un cheque en blanco, deberán cumplir con la ley y ante los michoacanos”, apuntó Teresita Herrera Maldonado, coordinadora de diputados del PAN en Michoacán, respecto al nombramiento del fiscal general del estado y otros cargos designados durante sesión extraordinaria del Congreso.

Al hacer uso de la tribuna, Tere Herrera señaló que quienes asumieron cargos públicos tras un proceso de selección, deben ganarse la legitimidad con hechos y rendición de cuentas.

“No se trata de entregar un cheque en blanco por todo su periodo, es depositar la confianza en quienes han pasado por un proceso de selección y a partir del momento de protestar el cargo, tendrán que velar por lo que dicta la Constitución, las leyes secundarias, pero sobre todo tener presente, que no le pueden fallar a Michoacán”.

Refirió que las y los legisladores de Acción Nacional vigilarán el desempeño de los nuevos funcionarios y no dudarán en señalar cualquier acto que atente contra la legalidad o los derechos de la ciudadanía.

“En Acción Nacional, cumplimos con la sociedad al participar en la revisión de los procedimientos, de los dictámenes, en proponer y votar por quienes consideramos las y los más idóneos. No obstante esto, hacemos mención, que estaremos vigilantes y no dudaremos en señalar a quienes no cumplan con su deber legal o busquen privilegiar a cierto grupo o partido político”.

La legisladora panista recalcó el verdadero respaldo ciudadano se obtendrá cuando la seguridad sea una realidad, los feminicidios no queden impunes, denunciar no represente un riesgo, y los derechos humanos se respeten, sin excepción.

Durante la sesión extraordinaria fueron electos mediante voto en urna Carlos Torres Piña, como fiscal general del Estado; Azucena Marín Correa, magistrada de la Quinta Sala del Tribunal Anticorrupción; Alejandro Negrón Villafan, integrante del Órgano de Administración Judicial; Lizet García Torres, auditora especial de normatividad de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

De igual manera, fue nombrado Jaime Corona Tinoco, auditor especial de Fiscalización Estatal de la ASM; Karina Rosales Rodríguez, auditora especial de Fiscalización Municipal de la ASM; Josué Alfonso Mejía Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Víctor Manuel Serrato Lozano, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; y Abraham Ali Cruz Melchor, titular del Órgano Interno de Control del IEM.