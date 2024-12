Desde el Congreso protegeremos los derechos humanos de nuestra comunidad migrante: Fabiola Alanís 

Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2024.- La comunidad migrante michoacana también es nuestra prioridad, por eso, desde el congreso del estado buscaremos reformar y hacer todo lo necesario para que estén protegidos sus derechos humanos y no se les vulneren, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Poder Legislativo, Fabiola Alanís Sámano.

Tras participar en el “Foro binacional de las personas migrantes y sus familias”, la diputada de Morena previó que el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos puede implicar un endurecimiento en las políticas migratorias como deportaciones masivas de inmigrantes o las restricciones en las obtenciones de visas.



Por ello, la ex funcionaria federal consideró importante analizar el papel de los consulados mexicanos en la protección de estos derechos, ya que las deportaciones y las políticas restrictivas no solo afectan a quienes han decidido emigrar al vecino país del norte, sino también a sus familias en Michoacán, que dependen de las remesas porque no solo son un apoyo económico, sino también emocional.

Por ello, puntualizó que es importante establecer programas estatales y municipales para la reintegración de los deportados si ese fuese el caso, incluyendo empleo, vivienda y acceso a los servicios de salud, además de proponer medidas para garantizar la continuidad de las remesas, esencialmente para la economía local.

La coordinadora parlamentaria de Morena agregó que también sería una muy buena herramienta la creación de redes de apoyo emocional y psicológico para las familias separadas o afectadas por las políticas migratorias.