Denuncian maestros del CONALEP despidos injustificados

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:58:58

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero del 2026.- Docentes del CONALEP, afiliados al Sindicato Nacional de Docentes y Trabajadores Conalep Michoacán denunciaron ser víctimas de despidos injustificados y represalias por ejercer su derecho a la libre afiliación sindical.

Los maestros afectados, originarios de los planteles Conalep Lázaro Cárdenas y Morelia, señalaron que el cese de sus labores se dio de manera abrupta el pasado 30 de enero, sin presentarles documento o argumento legal alguno.

Juan Manuel Nava Estrada, con 35 años de servicio, y Alfonso López Real, ambos del plantel Lázaro Cárdenas, declararon que el hostigamiento comenzó el semestre anterior con una reducción de horas, y culminó con su cese total por haberse separado del sindicato anterior SUTACONALEP.

Los afectados señalaron directamente al Director del CONALEP Michoacán, Osvaldo Ruiz Ramírez de priorizar intereses políticos sobre las obligaciones educativas y administrativas del subsistema.

Las denuncias escalaron al señalar que el director presuntamente ignora temas graves dentro del subsistema Conalep.

"Creemos que se está más preocupado por buscar una diputación local para el 2027 que atender este tipo de problemas," afirmó uno de los docentes.

Los docentes afectados, quienes ya enviaron oficios al departamento legal sin obtener respuesta, hicieron pública su situación para que la opinión pública conozca lo que consideran un despido arbitrario motivado por la defensa de sus derechos sindicales.

En apoyo a los docentes despedidos del Conalep Michoacán, acudieron representantes de otros sindicatos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII fracción azul.