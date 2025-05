Denuncian habitantes de Madero y Morelia desplazamiento por el crimen organizado; pretendían reclutarlos

Morelia, Michoacán, a 6 de mayo de 2025.- Habitantes de dos comunidades del municipio de Madero y Morelia, denunciaron públicamente en la Tribuna del Pueblo que son obligados por el crimen organizado a pagar fuertes cantidades de dinero, a cambio de no ser secuestrados, asesinados, despojados de sus bienes u obligados a “trabajar para ellos”.

“Secuestraron a mi hijo, después me levantaron a mí, me secuestraron y después a mi esposo. Pedían una fuerte cantidad que, si no se las daban, teníamos que trabajar para ellos y no pudimos, y nosotros nos tuvimos que retirar, dejar nuestra casa”, dijo una de las víctimas que se reservó su identidad.

Otro de los afectados por los delitos que se cometen en la sierra de Madero, afirmó que son entre 3 y 5 millones de pesos que les solicitan los criminales para dejarlos en paz.

“Ahora que ya se terminaron la sierra, ya no dejaron agua ni para hacer su droga que hacen allí, que se dedican a hacer cristal, ahora nos están secuestrando, nos piden de 3 a 5 millones de pesos, ya que no podemos darlos, nos dan oportunidad de facilidad de trabajar con ellos, eso creo que no es justo, ya nos despojaron de nuestro rancho, de nuestro ganado”, denunció uno de los hombres desplazados.

Las familias que acudieron al PRI Michoacán para solicitar apoyo del dirigente Memo Valencia, no están dispuestas a caer en el chantaje de los criminales y decidieron dejar sus hogares, no sin pedir a la presidenta de México y al gobernador de Michoacán, trabajar para brindarles seguridad.

“Alfredo Ramírez Bedolla, pues ya si no puede usted aquí en el estado de Michoacán, con ese paquete, pídale por allí a la señora presidenta, Claudia Sheinbaum, ya son dos gobiernos, el del estado y el federal, que nos apoye, que nos ayude, que nos cuide, ya nos desplazaron a más de 20, 30 familias”, pidió.

Por su parte, el dirigente priista, Memo Valencia, aseguró que está plenamente confirmado, mediante imágenes de satélite, que son los grupos delictivos de la zona serrana, quienes provocan los incendios forestales para dañar al medio ambiente y presionar a los habitantes a colaborar con ellos.

“Ellos son los que están provocando los incendios forestales, fíjense el daño que hace el crimen organizado, ya no solo un daño a personas, a familias, es un daño ambiental, nuestros ríos, manantiales y bosques, son patrimonio de todos”, dijo.

El líder del PRI hizo también un llamado a la presidenta, Claudia Sheinbaum, al gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a los secretarios de Seguridad Pública, tanto federal como estatal, así como al fiscal del estado, Adrián López Solís, a acompañar a las familias desplazadas para recuperar su patrimonio, su ganado y su tranquilidad.

“La invito presidenta. Vamos a todas las comunidades, vamos para que vean lo que es el pueblo y lo que siente el pueblo. Señora presidenta si no puede usted deje que alguien más lo haga porque esta gente son víctimas”, finalizó.