Denuncia síndica municipal de Indaparapeo al edil Janitzio Zavala Vega por violencia política en razón de género

Morelia, Mich., a 22 de enero de 2025. Desde la verdadera tribuna del pueblo que es el PRI en Michoacán, el dirigente estatal del partido, Memo Valencia, exigió a las autoridades ser contundentes y salvaguardar los derechos políticos de la síndica municipal de Indaparapeo, Elizabeth Agustín Santos, quien denunció al edil, Janitzio Zavala Vega, por violencia política en razón de género.

Además de mostrar su respaldo total del partido, Memo Valencia, recordó el ejemplo reciente de Irimbo, donde se anuló por las autoridades electorales la elección debido a una denuncia también por violencia política en razón de género, y confió que haya también justicia para la militante priista.

“Ojalá y ahora también sean contundentes las autoridades, aquí hay violencia política por parte del ciudadano presidente municipal de Indaparapeo, y exigimos nosotros una acción contundente para ponerle un alto a la violencia política que sufre una mujer que trae ganas de demostrar que el miedo no podrá con las mujeres, así que pues nuestro respaldo total”, dijo.

Por su parte, Elizabeth Agustín Santos, narró que el edil de Indaparapeo, Janitzio Zavala Vega, ha ejercido violencia hacia ella al impedirle desempeñar el cargo para el cual fue electa, además de limitarle el acceso a la información de asuntos relacionados con la administración del Ayuntamiento, amenazarla y menospreciar sus opiniones, entre muchas otras acciones.

“Ha minimizado mi autoridad con comentarios ofensivos, diciendo literalmente ‘usted no es capaz de hacer correctamente las cosas’. He recibido reclamos que por mi culpa el Ayuntamiento no está en las mejores condiciones. Y lo más lamentable, me ha hecho amenazas que atentan contra mi integridad física. Han sido una serie de acontecimientos que están pasando día a día. Me siento vulnerable, humillada, sobajada y lo peor, yo misma he dudado de mis capacidades”, narró.

Elizabeth Agustín, insistió en que el edil, Janitzio Zavala, se ha valido de su autoridad para violentarla y maltratarla.

“Quiero levantar la voz porque la violencia y el maltrato de cualquier índole no es admisible. Nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de valerse de un cargo para humillar, para transgredir los derechos y la vida de las personas. Hoy quiero decir fuerte y claro, basta”.

La síndica ya interpuso las denuncias correspondientes en contra del munícipe, y aún ya con el proceso en su contra, Zavala Vega continúa con la violencia en razón de género, refirió la militante priista.

“Todavía el día de ayer, aún con el juicio que tengo en proceso, el señor me dice que todo el trabajo que yo realizo está mal a simple vista. A mi agresor solo puedo decirle que hay tiempos de siembra, pero también hay tiempos de cosecha y esto depende de nosotros. Sembremos lo que queremos cosechar”, mencionó.

El líder priista en compañía de los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca; de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez; y de Asuntos Migratorios, Rodrigo Bernabé, reafirmó el respaldo a la síndica, Elizabeth Agustín y reconoció su valor por atreverse a levantar la voz en un momento político y social del estado, en el cual se navega en contra de la impunidad, la injusticia y la inseguridad.

“Tienes todo el respaldo del partido en saber todo nuestro conocimiento a tu labor y, bueno, pues te acompañaremos en esta ruta por hacer valer tus derechos”, finalizó.