Denuncia Brissa Arroyo censura y bloqueo por parte del PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de mayo del 2025.-La diputada del PRD en Michoacán, Brissa Arroyo, denunció ser víctima de censura y bloqueo desde el Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por Octavio Ocampo Córdova, líder de dicho instituto político.

En rueda de prensa la legisladora local expuso que fue a partir de su interés por la dirigencia del Sol Azteca, que se reportaron una serie de descalificaciones en contra de ella, acciones que surgen desde el partido amarillo.

Brissa Arroyo, informó que se mantendrá en la bancada perredista, así como en el partido.

"No soy convocada a ninguna sesión, ningún evento, ni mucho menos ninguna reunión de nuestra dirección estatal, una especie de censura desde que nos encontrábamos en el proceso interno desafortunadamente pues envolvieron a muchos compañeros y compañeras en esta situación, envolvieron y desinformaron también y para mí eso es sometimiento", comentó.

Cuestionada sobre si será la coordinadora de los diputados perredistas, comentó que sería un exceso si Octavio Ocampo Córdova, también la acapara.

Por su parte, Miriam Tinoco, ex diputada local del PRD, calificó a la actual dirigencia del Sol Azteca, como un Comité a modo donde se excluyó a los militantes con mayor afiliación al partido.

"Si quiero señalar que no somos tres, somos muchos y nos estamos reagrupando para también tomar nuestras propias decisiones y hacer lo que desde nuestro alcance esté para generar mejores condiciones en nuestro estado... somos muchos y no tenemos miedo de levantar la voz", comentó la ex funcionaria estatal.