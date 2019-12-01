Déficit de personal y falta de insumos en hospitales de Michoacán: Guadalupe Pichardo

Déficit de personal y falta de insumos en hospitales de Michoacán: Guadalupe Pichardo
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:56:53
Morelia, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- Guadalupe Pichardo, líder del Sindicato de Salud General Lázaro Cárdenas, aseguró que existe un  un déficit de más de 2 mil trabajadores entre médicos especialistas, enfermería y otro personal necesarios en hospitales clave como el Hospital Civil, el de Uruapan, Zamora y el Hospital Infantil y de Oncología.

"Ustedes pueden ver el ejemplo del Hospital Civil que carecemos de muchos especialistas y que es el 
 que más genera atención a todo el pueblo Michoacán", comentó en entrevista.

Pichardo enfatizó que la realidad de los pacientes y sus familias es el testimonio más claro de la crisis que se vive en los hospitales tanto por la falta de insumos y personal.

"El pueblo, la ciudadanía que tiene su familiar hospitalizado  tiene que ir por gasas, por pañales, por insulinas, por medicamentos, por varios insumos", aseveró la representante sindical quien apuntó que el personal trabaja bajo limitantes extremas.

La dirigente  hizo un llamado urgente a revisar la dispersión de los recursos del llamado "Plan Michoacán por la  Paz y la Justicia" para asegurar que lleguen efectivamente a los pacientes y no se pierdan en el camino.

Respecto a las condiciones laborales,  informó que el personal en zonas alejadas también sufre por la falta de equipo y debe recurrir a sus propios salarios para comprar material básico como vendas o jeringas para atender a pacientes de extrema necesidad económica. 

Agregó que también se suma el tema de inseguridad, provocando que muchos trabajadores renuncien ante la imposibilidad de laborar adecuadamente en municipios considerados focos rojos por la  violencia.

Noventa Grados
