Déficit de maestros e infraestructura escolar deficiente, principales demandas en secundarias de Michoacán: Raúl Morón Orozco

Morelia, Michoacán, a 12 de julio del 2025.-En secundarias técnicas, generales y telesecundarias, existe un déficit considerable de maestros, reconoció el senador morenista, Raúl Morón Orozco, apuntó que es una de las principales demandas en todo el estado.

"Tuee una reunión con un grupo de supervisores de secundarias, y lo que ahí me dijeron es que en secundarias técnicas faltan 12 mil horas, quiere decir que hay muchos niños que no tienen clases y en generales hay 10 mil horas faltantes y en telesecundarias no les digo", apuntó el legislador federal.

En entrevista el ex líder magisterial aprovechó para evidenciar que en el caso de infraestructura escolar, existen escuelas de nivel básico dañadas por sismos y no han sido atendidas.

"Obviamente hay también carencias de carácter estructural, en Aquila tengo solicitudes para reconstruir aulas, producto del sismo que se cuartearon y que fueron a ser diagnósticos, pero nada más se quedaron en el diagnóstico", detalló el senador quien.

Agregó que otros de los espacios educativos con carencias en infraestructura, son las escuelas Normales de Educación Física y la Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío.

"No digo que no la puedan hacer o no la quieran hacer los que están ahora, pero los retos en educación, igual que en salud, igual que en todos lados, son enormes", expresó.