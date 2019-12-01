Defensa de la soberanía nacional fortalece la permanencia del T-MEC: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Gaby Molina Aguilar aseguró que Michoacán se consolida como una potencia exportadora gracias a la capacidad de gestión y la defensa de la soberanía impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que, de acuerdo con las disposiciones del T-MEC, el tratado tiene vigencia hasta 2036.

Explicó que, de esta forma, se mantienen las condiciones de comercialización para los productos de Michoacán. De acuerdo con el más reciente reporte de Data México, la entidad registró exportaciones por 5.7 mil millones de dólares, impulsadas principalmente por aguacate, berries, alimentos procesados o congelados, abonos y fertilizantes, así como plásticos y manufacturas, grupo de productos que concentra el 92.5 por ciento de las exportaciones del estado.

Gaby Molina expuso que el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá continuará mientras se desarrollan las negociaciones previstas en el propio tratado. Precisó que el artículo 34.7, relativo a la revisión y extensión de la vigencia del T-MEC, contempla la realización de revisiones periódicas antes de que concluya su plazo original, con el propósito de que las tres partes alcancen un consenso sobre su continuidad.

Añadió que este mecanismo ofrece certidumbre a inversionistas, empresas y trabajadores de los tres países, al establecer un proceso ordenado para evaluar el desempeño del acuerdo comercial y decidir sobre su permanencia a largo plazo.