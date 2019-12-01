Costos de producción y migración dejan parcelas sin cultivar en Pajacuarán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 17:34:56

Morelia, Michoacán, a 28 de septiembre de 2026.- El presidente municipal de Pajacuarán, José González, reconoció que algunas parcelas del municipio han dejado de cultivarse debido al aumento en los costos de los insumos agrícolas, y la baja rentabilidad del campo.

Explicó que producir una hectárea de maíz representa una inversión aproximada de 15 mil pesos; sin embargo, en algunos casos, la cosecha no permite recuperar lo invertido.

Detalló que en el ejido de Pajacuarán es donde se observa con mayor frecuencia la existencia de tierras sin sembrar. Añadió que un número importante de habitantes emigra temporalmente para trabajar en el campo de Estados Unidos, situación que también ha contribuido al abandono de sus parcelas.

En entrevista, indicó que durante junio pasado, al inicio de la temporada de lluvias, se registraron afectaciones en cultivos de maíz y sorgo.

“Con nuestro equipo de regidores y el Cabildo destinamos alrededor de un millón de pesos para apoyar a los agricultores afectados”, señaló.

El alcalde apuntó que los ejidatarios afectados recibieron aproximadamente tres mil pesos por hectárea y precisó que, hasta el momento, alrededor de 200 campesinos han solicitado este apoyo.