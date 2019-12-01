Confirma Bedolla ampliación de la Siglo XXI, del entronque de Caracha a Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 09:34:01

Morelia, Michoacán, 20 de febrero de 2026.- En junio de este año iniciará la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, en el entronque de Caracha hacia Uruapan, confirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario adelantó que los trabajos de modernización se realizarán a lo largo de siete kilómetros, hasta llegar a la planta de Pemex; mientras que otros tramos de esta misma vialidad, como el de Zirimícuaro-Nueva Italia ya se encuentran prácticamente concluidos para abrirse a la circulación.

Ramírez Bedolla destacó que estas obras, además de ofrecer una carretera más rápida y segura, contribuirán al desarrollo económico en esta región del estado, al reducir los tiempos de traslado de mercancías y personas.

En enero de este año, durante su visita a Michoacán, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, anunció una inversión de 16 mil millones de pesos para la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI, en 146 kilómetros del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

La intervención, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, está proyectada para desarrollarse en cuatro años y contempla 45 pasos inferiores vehiculares, tres pasos superiores vehiculares, 28 puentes de concreto, cinco pasos ferroviarios, un túnel, tres puentes de acero con estructuras entre 300 y 400 metros de longitud.