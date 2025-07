Concluyó el término para subsanar las observaciones de la Planta de Residuos Broquers Ambiental; afirmó Marco del Prete Tercero

Querétaro, Querétaro, a 30 de julio de 2025.- Ayer concluyó el término que las autoridades estatales dieron a los representantes de la Planta de Residuos Broquers Ambiental para subsanar las observaciones que señaló la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, afirmó Marco del Prete Tercero, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

“El tiempo venció ayer, hoy está la Procuraduría haciendo la evaluación para determinar si se cumplió con el plazo, dejamos una salvedad que por cada día de retraso en la limpieza de las líneas de producción incurrirá se les realizaría una multa diaria sino cumple con la limpieza de los tres días, se le cobrará una multa diaria”.

Sobre el monto de la multa diaria que se le aplicará a la empresa por cada día de incumplimiento, Del Prete Tercero aclaró que es la Procuraduría sin impondrá el monto, sin embargo, debe ser oneroso que obligará a que cumplan con ese plazo.

“Si no se subsanan las observaciones planteadas no podrá volver a funcionar, ayer entregaron el plan de trabajo el cual se estableció en varias etapas en donde se habla incluso de una confinación temporal en lo que se levantan los muros de concreto para contener toda la operación”.

Entre lo que evaluarán, dijo, esta el cumplimiento del ruido y la manifestación de impacto ambiental ya que al no estar confinado está generando mucho ruido que a su vez provoca molestias en los vecinos.

“Una de las cosas a evaluar es la norma de ruido y otra los olores que pueda generar y que en la medida que se contenga y se trabaje de manera adecuada, los olores disminuirán”.

Explicó que la clausura se debió a que tenían que limpiar y tener la nave confinada, situación que no estaba pasando pues hicieron caso omiso y también se le instruyó a no trabajar fuera de los horarios establecidos por la manifestación de impacto ambiental y lo hicieron, incluso en horarios adicionales.

“La clausura la hizo el estado a través de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y no el municipio porque no se debió a un tema de incumplimiento en la licencia de funcionamiento, que la otorgó el municipio hace 10 años, sino que más bien fue por el incumplimiento a la manifestación de impacto ambiental”.

Sobre la revocación de la licencia, detalló que, esta es facultad del municipio sin embargo, lo que a la dependencia a su cargo el interesa es el funcionamiento de la planta de acuerdo con la manifestación de impacto ambiental que se emitió.