Como parte del programa Presidenta en tu Tenencia, Jeovana Alcántar visita Huajúmbaro

Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 02 de julio de 2026.- Buscando la cercanía con los ciudadanos y escuchar sus necesidades, la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, junto con Regidores del Ayuntamiento y su gabinete, visitó la tenencia de Huajúmbaro dentro del Programa Presidenta en tu Tenencia y Comunidad, el evento se llevó a cabo en los patios de la Secundaria José Ma. Morelos, donde se acercaron todos los servicios que presta el ayuntamiento para que los habitantes de esta tenencia, no tengan que desplazarse hasta la cabecera municipal.

Jeovana Alcántar, agradeció el recibimiento del jefe de la Tenencia de Huajúmbaro, Fernando Suárez García y los encargados del Orden de las diferentes comunidades pertenecientes a dicha tenencia; manifestó su alegría de estar en este lugar acercando los diferentes servicios de las áreas que conforman el ayuntamiento de Hidalgo, así como de los Notarios Públicos y personal de la secretaria Agraria.

Expresó tener conocimiento del gran trabajo que ha realizado el jefe de Tenencia y algunos Encargados del Orden de las 10 localidades que la conforman, siempre buscando el bienestar de sus localidades; comentó que esta administración está trabajando para acotar la desigualdad y rezago social en el que nos encontrábamos, y que hoy se esta avanzando, indicó que aún hay mucho por hacer, por ello se seguirá trabajando arduamente, pues merecemos un municipio con desarrollo pleno.

Reiteró su compromiso de seguir sirviendo a los ciudadanos, sin distingos, porque las necesidades de la gente no tienen colores, son necesidades y como tal se deben de atender lo más rápido posible.

Finalmente a pesar de la lluvia, junto con todo su gabinete, inició la atención ciudadana, recibiendo solicitudes de apoyos para cubrir recetas médicas, realización de obras, entre otras muchas que serán atendidas, unas de manera inmediata y otras de acuerdo al proceso en el que se requiere.