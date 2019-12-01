CEEAV buscará crear protocolo de atención a personas de la diversidad sexodicidente

Morelia, Michoacán; 13 de abril de 2026. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) propone la creación de un Protocolo Especializado de Atención para las Personas de la Diversidad Sexodicidente, que garantice un trato digno, sin exclusión ni discriminación y con enfoque de derechos humanos.

Así lo dio a conocer el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, al condenar los hechos en los que perdió la vida Daniela M., mujer trans de Morelia; delito que, indicó, no debe quedar en la impunidad, garantizando el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, la atención integral y las garantías de no repetición.

En ese sentido, consideró que se tiene una gran deuda histórica con los integrantes de la comunidad LGBTTI; y, se requieren impulsar acciones interinstitucionales que permitan atender a este sector de la población; así como a los grupos considerados en situación de vulnerabilidad.

El funcionario estatal reconoció que la violencia no solo afecta a aquellas personas que ya no están, sino que fractura el tejido social en su entorno más cercano; y resulta necesario establecer esquemas interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades de estos sectores.

Indicó que desde la CEEAV ya se trabaja en el registro de las víctimas indirectas, para dar puntual atención y acompañamiento en todo el proceso legal, jurídico y psicológico; y que ha sido una instrucción permanente del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla; para avanzar en mejores esquemas de coordinación institucional.