CEEAV buscará crear protocolo de atención a personas de la diversidad sexodicidente

CEEAV buscará crear protocolo de atención a personas de la diversidad sexodicidente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 09:53:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 13 de abril de 2026. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) propone la creación de un Protocolo Especializado de Atención para las Personas de la Diversidad Sexodicidente, que garantice un trato digno, sin exclusión ni discriminación y con enfoque de derechos humanos.

Así lo dio a conocer el titular de la CEEAV, Víctor Manuel Serrato Lozano, al condenar los hechos en los que perdió la vida Daniela M., mujer trans de Morelia; delito que, indicó, no debe quedar en la impunidad, garantizando el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la justicia, la atención integral y las garantías de no repetición.

En ese sentido, consideró que se tiene una gran deuda histórica con los integrantes de la comunidad LGBTTI; y, se requieren impulsar acciones interinstitucionales que permitan atender a este sector de la población; así como a los grupos considerados en situación de vulnerabilidad.

El funcionario estatal reconoció que la violencia no solo afecta a aquellas personas que ya no están, sino que fractura el tejido social en su entorno más cercano; y resulta necesario establecer esquemas interinstitucionales para dar respuesta a las necesidades de estos sectores.

Indicó que desde la CEEAV ya se trabaja en el registro de las víctimas indirectas, para dar puntual atención y acompañamiento en todo el proceso legal, jurídico y psicológico; y que ha sido una instrucción permanente del Ejecutivo estatal, Alfredo Ramírez Bedolla; para avanzar en mejores esquemas de coordinación institucional.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos hombres en prisión por uso de documento falso y cohecho en Querétaro
Tres guardias de seguridad privada, cayeron en un cárcamo en Puerta Real; uno murió, otro sobrevivió y el tercero está desaparecido, Corregidora
Adquiere la FGE Michoacán cuatro vehículos blindados tácticos; buscan reforzar capacidad operativa
Capturan a “Tito” en hospital de Sonora; es acusado de secuestro y homicidio
Más información de la categoria
Violento ataque a menor desata furia vecinal e intento de linchamiento en la CDMX; hombre hirió con machete a niño de 4 años
“¡Los están asaltando!”: familia capta en video persecución y atraco en la Reynosa-Monterrey
“Las vigilaban todo el tiempo”: rescatan a mujeres víctimas de red criminal en Tulum
El exgobernador prófugo y su hermano piloto: Carlos García Conejo, vuelos, minería y patrimonio millonario bajo la lupa de la Fiscalía, en caso contra Silvano Aureoles
Comentarios