Carlos Quintana, se deslinda de publicidad de figuras asociadas al PAN

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:00:20
Morelia, Michoacán, 6 de diciembre de 2025.- Carlos Quintana Martínez, líder estatal del Partido Acción Nacional en Michoacán, estableció una distinción entre las acciones del instituto político y la publicidad desplegada por figuras cercanas a este, específicamente al ser cuestionado sobre la proliferación de bardas y espectaculares, como las atribuidas a Yankel Benítez Silva, secretario del ayuntamiento de Morelia.

Quintana Martínez fue enfático al señalar que el PAN no puede ser responsabilizado por la propaganda individual.

"Te diré que en ninguno de la publicidad dice PAN, entonces pues nosotros no somos responsables de lo que esté poniendo uno u otro perfil", declaró el dirigente.

Este deslinde se produce en el contexto de la denuncia interpuesta recientemente ante el Instituto Electoral de Michoacán por parte de Morena contra el diputado federal panista, David Cortés Mendoza, por presuntos actos anticipados de campaña, por la colocación de 21 espectaculares donde  estaría incurriendo en la promoción de su imagen.

Al respecto, Carlos Quintana reiteró que su responsabilidad es cuidar al partido y que, si bien hace un llamado a todos a respetar la ley, el PAN no está cometiendo irregularidades institucionales.

Hace unas semanas, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silvia, también se deslindó de las bardas pintadas con su nombre, adjudicando su promoción a amistades, argumento que es recurrente por los funcionarios públicos estatales y municipales cuando son cuestionados respecto a este tipo de publicidad personal.

Noventa Grados
