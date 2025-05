Bloque de la 4T hace vacío en Consejo Estatal Morenista

Morelia, Michoacán, a 23 de mayo del 2025.- Con la ausencia de los consejeros asociados al Bloque por la Defensa de la 4T, se llevó a cabo la Asamblea Estatal Ordinaria de Morena, lo que evidencia la división que existe al interior del instituto político.

Según datos proporcionados por el líder estatal del partido guinda, Jesús Mora González, acudieron 74 consejeros de los 119 que conforman la Asamblea.

Entre los ausentes, Juan Carlos Barragán, diputado local, Raúl Morón Orozco, senador de la República, entre otros perfiles morenistas relacionados al equipo moronista.

"Fue una convocatoria abierta a todos los consejeros, a los 119 consejeros y consejeras, con anticipación, aquí no se convocó solamente a unos consejeros, ya cada consejero o consejera asume la decisión de venir o no venir", indicó el ex funcionario estatal quien les recordó a los consejeros que cada tres meses se efectúa dicho encuentro y espera su asistencia para la próxima Asamblea.

El representante estatal de Morena, aseguró que se logró el objetivo de la reunión donde estuvo presente Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, así como diputados locales y funcionarios estatales, estos últimos como invitados especiales.

Mora González indicó, que como parte de los puntos abordados en la Asamblea, el mandatario michoacano llamó al respeto, la unidad, y no anteponer ningún interés personal por encima del proyecto morenista.

Previo al inicio de la Asamblea Estatal de Morena, los asistentes aprovechaban para tomarse fotos, saludarse y entre bromas, risas y plática expresaban "aquí están los candidateables".

En la reunión donde también se entregaron las tablets a los consejeros para en sus regiones continuar con la afiliación de militantes, se les recordó a los asistentes el reglamento establecido desde el Comité Nacional de Morena, de no adelantarse a campañas.