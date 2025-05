Llama Morón a la unidad en Morena, pero reconoce existen equipos en el partido

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo del 2025.- Con un discurso de unidad, pero sin dejar de evidenciar que existen dos equipos dentro de Morena, es como el senador Raúl Morón Orozco defendió la actual agenda del Bloque por la Defensa de la 4T, que dijo es impulsar la elección del Poder Judicial.

En entrevista colectiva con medios de comunicación, apuntó que con los representantes de gobierno del estado se mantiene una distancia marcada que calificó como "desatención".

" Ustedes lo saben es una relación que no existe, desde que inició el gobierno no hay atención y no tenemos relación practicante, hemos platicado dos o tres veces de manera muy comedida, por cierto, pero nada más eso, ellos tienen una responsabilidad y yo hago votos porque estén bien en esa responsabilidad, nosotros tenemos otra responsabilidad", apuntó el legislador federal quien en al menos dos ocasiones hizo alusión a "equipos" y "nosotros".

Cuestionado sobre su inasistencia al Consejo Estatal de Morena, reunión que se efectuó este sábado por la mañana, indicó que él ya tenía agenda y en la orden del día no había temas que considerara importante.

Prefirió a ex perredistas que a morenitas

El senador Raúl Morón Orozco, arribó al salón de un conocido hotel de Morelia, en el lugar lo esperaban ex ediles perredistas, ex funcionarios de la administración silvanista , ex candidatos del PRD, MC y PAN, quienes le expresaron su apoyo; respaldo que no despreció "todo es importante", expresó.

Tan solo unos minutos antes se había llevado a cabo el Consejo Estatal de Morena, evento al que prefirió no acudir y sí considerar en sus actividades diarias y presenciar la conformación de la asociación "Despierta Michoacán".