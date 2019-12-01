Bedolla y Alfonso Martínez revisan proyectos estratégicos para Morelia

Bedolla y Alfonso Martínez revisan proyectos estratégicos para Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 13:28:50
Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, revisaron propuestas de proyectos estratégicos para su ejecución el próximo año, entre los que destacó la construcción de una nueva planta potabilizadora de agua.

En la reunión de trabajo en la que también participaron los secretarios de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa y de Administración y Finanzas, Luis Navarro, se detalló la necesidad de incrementar el abastecimiento de agua para consumo humano con más infraestructura hidráulica.  

Además de otros proyectos que se analizaron para rehabilitar y mejorar vialidades y calles, espacios urbanos, entre otros.

