Barragán respalda a las comunidades de Morelia ante abandono de gobiernos panistas

Barragán respalda a las comunidades de Morelia ante abandono de gobiernos panistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 13:44:19
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Morelia, Michoacán, a 22 de octubre de 2026.- Frente a años de abandono por parte de los gobiernos panistas de Morelia, las comunidades rurales encuentran en los principios de la Cuarta Transformación una forma distinta de atender sus necesidades: escuchar al pueblo, trabajar en territorio y construir soluciones de la mano de quienes viven los problemas todos los días, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán.

Durante un recorrido el legislador señaló que las comunidades y tenencias no pueden seguir siendo las últimas en la lista de prioridades, cuando sus habitantes enfrentan dificultades para trasladarse, tener servicios públicos de calidad. 

“Durante años, muchas comunidades han tenido que organizarse y buscar por su cuenta respuestas a necesidades que no pueden esperar. La gente está cansada de promesas; quiere caminos, servicios y resultados”, sostuvo.

Barragán destacó que, frente a esa realidad, el trabajo mano a mano con las familias permite identificar las necesidades de cada localidad y sumar esfuerzos para atenderlas. Un ejemplo es la organización de vecinas y vecinos que, junto con el diputado, impulsan la construcción y mejora de caminos para conectar a sus comunidades.

El diputado afirmó que las comunidades rurales merecen el mismo respeto y atención que cualquier colonia de Morelia, por lo que es indispensable garantizar que las obras respondan a las necesidades reales de la población.

Finalmente, Barragán reiteró que la transformación de Morelia debe construirse desde el territorio, con la participación de las familias y con acciones que permitan reducir las desigualdades entre la zona urbana y las comunidades rurales.

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