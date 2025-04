Ayuntamiento de Tanhuato mantiene coordinación con el gobierno de Michoacán, asegura alcalde

Morelia, Michoacán, a 22 de abril del 2025.- Daniel Herrera Martín del Campo, presidente municipal de Tanhuato, aseguró que persiste la coordinación con el gobierno de Michoacán, a pesar de las diversas problemáticas que se han registrado alrededor de su administración, incluso antes de empezar.

En entrevista con medios de comunicación, el edil señaló que ha sido un reto para su administración todos los señalamientos en que se ha visto envuelto, sin embargo, consideró que podría tratarse de una justa política o mediática.

"Seguimos recibiendo invitaciones, nos abren las puertas, seguimos visitando las dependencias y pues sí hemos tenido esa apertura de parte del gobierno del estado".

Señaló que en la primera ventanilla no lograron acceder al Faeispum, sin embargo, buscan participar de este fondo en la segunda ventanilla al corregir las observaciones.

Daniel Herrera detalló que no tendrán acceso al Fondo para la Procuración de la Paz (Fortapaz) debido a que no firmaron el convenio de colaboración en materia de seguridad con el estado, pues considera que no es necesario.

"Tenemos la seguridad en nuestro municipio", aseguró.