Araceli Saucedo respalda reforma sobre nacionalidad única

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la soberanía nacional y establecer reglas claras para quienes encabecen los Poderes Ejecutivos, la senadora de la República por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, participó y votó a favor del dictamen que reforma la Constitución Política en materia de nacionalidad, aprobado este día durante la Reunión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera.

Como integrante de las comisiones dictaminadoras, la legisladora michoacana respaldó la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que plantea establecer la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, bajo el argumento de garantizar la soberanía y la lealtad a la patria.

La propuesta, explicó que contempla que las personas con doble nacionalidad que busquen alguno de estos cargos deberán renunciar formalmente a la ciudadanía extranjera antes de solicitar el registro de su candidatura. Asimismo, establece que durante el ejercicio del cargo no podrán solicitar o adquirir otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, ejercer derechos políticos en otro país ni acogerse a su protección diplomática.

De acuerdo con los argumentos de los promoventes, la reforma busca fortalecer la soberanía nacional, prevenir posibles conflictos de interés y brindar certeza jurídica respecto a las obligaciones de quienes ocupen las máximas responsabilidades del Poder Ejecutivo; la modificación se concentra exclusivamente en la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen mantiene a salvo los derechos de las personas mexicanas con doble nacionalidad y de los migrantes, al no establecer una prohibición general de la doble nacionalidad; la medida se dirige específicamente a quienes pretendan ejercer los cargos públicos señalados, con el propósito de que durante su mandato su actuación institucional quede vinculada exclusivamente al Estado Mexicano.

El dictamen será sometido a consideración del Pleno del Senado de la República la próxima semana y, de ser aprobado, continuará con el procedimiento constitucional correspondiente ante los congresos locales, sostuvo Araceli Saucedo quien refrendó su compromiso de participar en la construcción de reformas que fortalezcan las instituciones y establezcan reglas claras para el ejercicio de las responsabilidades públicas.