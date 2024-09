Aprueba Congreso de Michoacán reforma sobre Guardia Nacional

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2024.- La tarde de este jueves, el Congreso del Estado de Michoacán, aprobó con 30 votos a favor, ocho en contra y una abstención, la reforma contitucional con la que se transfiere el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la votación, en dónde PRI, PAN y MC votaron en contra, el diputado de MC, Victor Manriquez González calificó cómo un retroceso peligroso para nuestra democracia, nuestros derechos humanos y el futuro de la seguridad pública en México, al sostener que han sido testigos del crecimiento desmedido de la violencia en nuestro país, un problema real que exige soluciones efectivas, cuya solución no puede ser militarizar el país y entregar tareas de seguridad pública de manera permanente a las Fuerzas Armadas.

Vanessa Caratachea Sánchez diputada del PAN, a su vez, enfatizó que curiosamente en el año 2019 y ahora en el 2024 el discurso cambio totalmente, porque la estrategia de seguridad publica: “Abrazos, no balazos” fue un error; el sexenio de Andres Manuel se convirtio en el más violento a partir de que Mexico llegó a los 2 mil registros de homicidios.

"Los homicidios estan realmente fuera de control, los datos oficiales hablan de 200 mil personas", añadió.

Baltazar Gaona y Hugo Rangel diputados del Partido del Trabajo (PT), cuestionaron que en el pasado el país se pintó de sangre, y lamentaron que ahora los panistas se rasguen las vestiduras y quieran dar clases de cómo implementar la estrategia de seguridad pública, cuando fue el panismo quién sacó a las calles al Ejército mexicano.

Ambos defendieron la efectividad de la estrategia que implementó el Gobierno Federal, a sostener que las cifras de homicidios dolosos se revierten y afirmar que la confianza en la Guardia Nacional aumentó, ya que dos de cada tres mexicanos están a favor de la Guardia Nacional.

El diputado del PRI, por su parte, Guillermo Valencia, dijo que votan en contra de esta reforma por congruencia, sin embargo, apuntó que la votación que hace Morena y sus aliados, no es más que un reconocimiento a que la estrategia de los "abrazos y no balazos" no funcionó y que es necesario algo más que una ruta pacífica.

Finalmente en su intervención, Fabiola Alanis Samano, defendió la reforma al sostener que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha estado cercano a los más pobres, y eso dijo es lo que le incomoda a la oposición.