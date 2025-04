Ante la crisis hidrica que atraviesa Querétaro, Guillermo Vega pide regular el crecimiento urbano

Querétaro, Querétaro, a 25 de abril de 2025.- Tras reconocer que Querétaro tiene alerta hídrica, Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Querétaro, aseguró que urge que todas las autoridades regulen el crecimiento del estado.



“Eso nadie lo ha negado, Querétaro no tiene el agua suficiente y por eso necesitamos hablar del tema, necesitamos regular y regular el crecimiento, urge que todas las autoridades regulan el crecimiento porque no podemos seguir creciendo como estado al ritmo que vamos porque cada vez estamos invirtiendo más dinero para traer agua de otras partes”.



Esto, luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la validez de los artículos 74 y 75, último párrafo, de la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”.



Vega Guerrero aseguró que se tienen que poner límites a los desarrolladores, a las empresas y a todo mundo, no limitando el derecho que tienen, pero sí buscando ser muy sustentables porque es evidente que no hay agua suficiente en Querétaro.



“Querétaro tiene su riqueza de crecer, pero me parece que tenemos que ponernos muy en claro, para que como yo lo he dicho, este sueño que vivimos, no se vuelva una pesadilla queretana”.



El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica, demandó la invalidez de la Ley (publicada el nueve de abril de 2024) que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

En específico, reclamó la invalidez de los artículos 74 y 75, último párrafo de dicha ley, al considerar que la privatización del servicio frustra el contenido del artículo 4° constitucional al permitir que entes privados limiten -por falta de pago- el servicio de agua a las personas.