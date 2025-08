Alrededor de 30 docentes de la región de Apatzingán dan clases a distancia por la violencia en la zona: CNTE

Morelia, Michoacán, a 4 de agosto de 2025.- Alrededor de 30 maestros de la región de Apatzingán, que comprende 5 municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, imparten clases a distancia debido a la persistente violencia en la zona, indicó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección XVIII.

Jairo Mandujano Ortega, líder de una de las fracciones magisteriales de la CNTE, apuntó que la falta de seguridad impide que los docentes puedan asistir a las escuelas de manera regular.

Señaló que bajo estas circunstancias se afecta la calidad educativa y el acceso a la enseñanza para los niños y niñas de las comunidades donde existe violencia generada por grupos delictivos.

"Luego no hay internet, no cuentan con computadoras o no cuentan con teléfonos para estar atendiendo las indicaciones que dan las maestras y los maestros; realmente, cuando un maestro asiste, lo que hace es que, a través de las madres de familia o de los grupos que tienen, suben una serie de actividades y ya entre ellos se los comparten", comentó Mandujano Ortega en entrevista para 90 Grados.

El representante sindical demandó a las autoridades educativas y de seguridad pública tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de las comunidades educativas.